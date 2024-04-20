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民眾黨宜蘭黨部喬遷 目標2026？柯文哲：言之過早

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
民眾黨宜蘭縣黨部喬遷，同時成立立委黃國昌與黨部主委陳琬惠聯合服務處。左起立委麥玉珍、黃國昌、陳琬惠、黨主席柯文哲、柯妻陳佩琪、前黨部主委李偉華。記者陳敬丰／攝影
民眾黨宜蘭縣黨部喬遷，同時成立立委黃國昌與黨部主委陳琬惠聯合服務處。左起立委麥玉珍、黃國昌、陳琬惠、黨主席柯文哲、柯妻陳佩琪、前黨部主委李偉華。記者陳敬丰／攝影

台灣民眾黨宜蘭縣黨部今天喬遷，同時成立立委黃國昌與黨部主委陳琬惠聯合服務處，目標向下扎根、強化基層服務。黨主席柯文哲表示，目前考慮2026縣長選舉還言之過早，需要更多縣議員、鄉鎮市代表、鄉鎮長等，民主政治要有基礎。

民眾黨宜蘭黨部原位於神農路，目前遷到女中路二段宜蘭大學對面，今天舉辦喬遷茶會，黨部同時也是黃國昌與陳琬惠的聯合服務處。柯文哲、柯妻陳佩琪、黃國昌、立委麥玉珍、陳琬惠等人出席，揭幕儀式後現場支持者排隊與柯文哲等人合影。

柯文哲指出，陳琬惠在宜蘭兩度參選，得票從第一次縣長選舉的1萬多票，上升到第二次立委選舉的5萬多票，成長非常迅速，也代表她勤於到宜蘭各地走動。民眾黨的精神事認真工作、反省改進，要拜託陳琬惠繼續努力；宜蘭也是黃國昌負責的區域，他非常放心。

黃國昌說，認領宜蘭為負責區域，既因為媽媽是宜蘭人，他也是半個宜蘭人，也是由於剛加入民眾黨就和陳琬惠並肩作戰；這次參加喬遷茶會，來賓涵蓋士農工商各階層，感覺到陳琬惠扎根非常扎實，值得所有不分區立委學習。他家住新北，新北就在宜蘭旁邊，期待2026和陳琬惠攜手作戰。

媒體詢問，是否已安排2026黃國昌出戰新北市、陳琬惠再戰宜蘭縣？柯文哲說，現在講這個言之過早，選舉不是躺在那邊就會當選，需要繼續努力，尤其要爭取更多縣議員、鄉鎮市代表、鄉鎮長等，民主政治要有基礎，不是只有單一選1個縣長。

柯文哲（左）表示，現在談2026縣市長人選言之過早，還要努力爭取議員、代表、鄉鎮長等基層職務。記者陳敬丰／攝影
柯文哲（左）表示，現在談2026縣市長人選言之過早，還要努力爭取議員、代表、鄉鎮長等基層職務。記者陳敬丰／攝影

台灣民眾黨 宜蘭大學 柯文哲 陳琬惠 黃國昌

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