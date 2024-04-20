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北流每月87萬利息柯市府留「爛攤子」？柯：黨派互卡

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
北流每月要交87萬元利息遭監院糾正，台北市前市長柯文哲表示，台灣的問題就是如此，不同黨派互卡，要現任市長蔣萬安「加油」。記者陳敬丰／攝影
北流每月要交87萬元利息遭監院糾正，台北市前市長柯文哲表示，台灣的問題就是如此，不同黨派互卡，要現任市長蔣萬安「加油」。記者陳敬丰／攝影

台北流星音樂中心1.9億元追加預算案遭監院糾正，每月要多交87萬元利息，台北市前市長柯文哲挨批「留爛攤子」；柯今受訪表示，北流是中央卡地方、不同黨派互卡造成，是台灣目前的問題，只能拜託台北市長蔣萬安「加油」，把這件案子處理掉。

柯文哲今參加宜蘭縣黨部喬遷，被問及北流遭監察院糾正一事，表示北流從編預算到執行，拖了太長時間，10年來物價上漲、錢不夠，北市府只能咬緊牙關先墊錢，再跟中央商量編預算補足差額；要是當時沒有任何動作，跟中央每天公文往返，北流到現在都還沒蓋好。

柯文哲指出，中央和地方黨派不同，就這樣去卡，公文有需要走1年多嗎？北流是這樣，大巨蛋也是這樣，這就是台灣不同黨派互卡。既然已經塵埃落定，蓋完就好好使用，請蔣萬安加油，中央要補助就補助，不補助北市府補起來，缺多少錢就處理掉。

台北流行音樂中心 柯文哲 蔣萬安

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