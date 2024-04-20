性平教育法頒布20年 賴清德緬懷玫瑰少年葉永鋕

今年是性別平等教育法頒布第20年，總統當選人賴清德今天透過臉書緬懷「玫瑰少年葉永鋕」。賴清德表示，打造一個能尊重每個人的性別特質、性別認同及性傾向的環境，讓所有人都能自由展現自己最獨特的樣子，「我相信，這是我們對永鋕最好的紀念，也是對多元台灣最深切的期許」。

賴清德表示，在葉媽媽陳君汝的眼中，葉永鋕是一位體貼細心的孩子，但在學校卻因為陰柔特質遭受霸凌。為了避開同學的捉弄，永鋕總是趁著下課前的5分鐘去上廁所，沒想到在國三那年，葉永鋕就這麼一去再也沒有回來，倒臥在廁所內，不幸逝世。

賴清德說，永鋕的離去帶給家人無限的傷痛，然而，也引起台灣社會對於性別平等教育的討論與重視。2000年、永鋕離世當年，教育部將「兩性平等教育委員會」改名為「性別平等教育委員會」，更在2004年正式通過性別平等教育法。

賴清德表示，今年是性別平等教育法頒布第20年，也是性平教育日第2年。近年來，政府在性別平等教育上做出許多努力，希望從校園出發、從教育做起，讓社會更加了解性別氣質是一道光譜。

賴清德說，打造一個能尊重每個人的性別特質、性別認同及性傾向的環境，讓所有人都能自由展現自己最獨特的樣子，他相信，這是對永鋕最好的紀念，也是對多元台灣最深切的期許。文末，賴清德也特別標注「永鋕不忘今日」，藉此緬懷葉永鋕。