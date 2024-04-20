快訊

彭啟明將接任環境部長！「這1舉動」讓媒體人驚呼：這就是人品

大直美麗新影城「疑豬排沒熟」害客上吐下瀉！北市衛生局稽查驚見多項缺失

性平教育法頒布20年 賴清德緬懷玫瑰少年葉永鋕

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
今年是性別平等教育法頒布第20年，總統當選人賴清德今天透過臉書緬懷「玫瑰少年葉永鋕」。圖／取自賴清德臉書
今年是性別平等教育法頒布第20年，總統當選人賴清德今天透過臉書緬懷「玫瑰少年葉永鋕」。圖／取自賴清德臉書

今年是性別平等教育法頒布第20年，總統當選人賴清德今天透過臉書緬懷「玫瑰少年葉永鋕」。賴清德表示，打造一個能尊重每個人的性別特質、性別認同及性傾向的環境，讓所有人都能自由展現自己最獨特的樣子，「我相信，這是我們對永鋕最好的紀念，也是對多元台灣最深切的期許」。

賴清德表示，在葉媽媽陳君汝的眼中，葉永鋕是一位體貼細心的孩子，但在學校卻因為陰柔特質遭受霸凌。為了避開同學的捉弄，永鋕總是趁著下課前的5分鐘去上廁所，沒想到在國三那年，葉永鋕就這麼一去再也沒有回來，倒臥在廁所內，不幸逝世。

賴清德說，永鋕的離去帶給家人無限的傷痛，然而，也引起台灣社會對於性別平等教育的討論與重視。2000年、永鋕離世當年，教育部將「兩性平等教育委員會」改名為「性別平等教育委員會」，更在2004年正式通過性別平等教育法。

賴清德表示，今年是性別平等教育法頒布第20年，也是性平教育日第2年。近年來，政府在性別平等教育上做出許多努力，希望從校園出發、從教育做起，讓社會更加了解性別氣質是一道光譜。

賴清德說，打造一個能尊重每個人的性別特質、性別認同及性傾向的環境，讓所有人都能自由展現自己最獨特的樣子，他相信，這是對永鋕最好的紀念，也是對多元台灣最深切的期許。文末，賴清德也特別標注「永鋕不忘今日」，藉此緬懷葉永鋕。

廁所 性別 賴清德

延伸閱讀

「不會嗆政府枉為年輕人」王義川籲學生向賴清德說心聲

綠營新北主委改選...派系相爭、基層不安 正國會轉低調

批賴清德新內閣女性比例未達標 國民黨酸：男上加男

羅森伯格：歡迎賴清德維持現狀承諾 相信有好合作

相關新聞

綠營新北主委改選...派系相爭、基層不安 正國會轉低調

民進黨新北黨部主委選舉昨登記截止，從正國會前立委余天選了又退，最後僅蘇系立委蘇巧慧一人，外界懷疑是否有黨主席賴清德介入。...

性平教育法頒布20年 賴清德緬懷玫瑰少年葉永鋕

今年是性別平等教育法頒布第20年，總統當選人賴清德今天透過臉書緬懷「玫瑰少年葉永鋕」。賴清德表示，打造一個能尊重每個人的...

林俊憲酸黃國昌「屈」到對折 黃嗆難像鄭文燦春暖花開

國民黨立法院總召傅崐萁將率團訪陸，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨說「有點擔心」，民進黨趁機操作，屆時改革法案表決人數會不夠...

水電不能處風險當中 盧秀燕：國家一定要保證穩定供應

台中市長盧秀燕今天上午出席國立基隆女中參加百年校慶，領取傑出校友獎，被問到最近桃園、台北等地近日都有停、跳電的情況，盧秀...

頻被檢舉立院會館前違停 王世堅：該罰就罰不用刻意挑戰他　

民進黨立委王世堅，近期將汽車違停在台北市青島東路前的立法委員研究大樓「青島一館」前，被檢民眾檢舉，警方獲報前往察看，傳出...

徐巧芯風暴連環爆「是自己搞來的」？沈富雄1句話預言最終結局

國民黨立委徐巧芯風波連環爆！先是大姑夫婦涉詐騙，又被爆老公特權免兵役，近日又被台北市議員苗博雅爆料身穿要價10萬元的LV連身裙。對此，前立委沈富雄直言「大部分都是自己搞來的」，但他認為風波遲早會過，徐巧芯會變得更強、更厲害。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。