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徐巧芯風暴連環爆「是自己搞來的」？沈富雄1句話預言最終結局

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨立委徐巧芯風波連環爆！先是大姑夫婦涉詐騙，又被爆老公特權免兵役，近日又被台北市議員苗博雅爆料身穿要價10萬元的LV連身裙。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯風波連環爆！先是大姑夫婦涉詐騙，又被爆老公特權免兵役，近日又被台北市議員苗博雅爆料身穿要價10萬元的LV連身裙。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委徐巧芯風波連環爆！先是大姑夫婦涉詐騙，又被爆老公特權免兵役，近日又被台北市議員苗博雅爆料身穿要價10萬元的LV連身裙。對此，前立委沈富雄直言「大部分都是自己搞來的」，但他認為風波遲早會過，徐巧芯會變得更強、更厲害。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》表示，徐巧芯會有這麼多風波，都是自己搞來的，大家也不用太操心。他舉例，徐巧芯在立委初選跟費鴻泰槓上後，曾私底下勸誡她「有些事不要做過分」，但徐巧芯卻回「不是沒有聽話，只是照做後聲量下滑了，改回原先行事作風，聲量又回來了」。

沈富雄指出，徐巧芯這些風波，都可以用幾個字就處理得乾乾淨淨，但為什麼沒這麼做？他認為以徐巧芯的個性，說不定正「樂在其中」，外人不用太替她操心。更斷言徐這些風波遲早會過去，「徐巧芯會變得更強、更厲害」。

針對綠營近日為何緊咬徐巧芯不放？沈富雄直言，以前徐巧芯是蜜獾，現在換成綠營當蜜獾，親綠電視台非修理徐巧芯不可的原因就是「徐巧芯太厲害了」，只要咬他，你的聲量就上來了，直言「我們的政壇就是這麼low」。

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