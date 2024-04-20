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民進黨嘉市主委改選未重演英系大戰黃家班 英系釋善意拚下屆市長

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民進黨嘉義市黨部主委黃露慧2屆任期屆滿，交棒胞弟黃大祐議員回鍋參選，黃大祐(右)拔頭籌登記，英系未推人選，劉厝里前里長許明對(左)獨自登記，主委改選2人競爭。記者魯永明／翻攝
民進黨嘉義市黨部主委黃露慧2屆任期屆滿，交棒胞弟黃大祐議員回鍋參選，黃大祐(右)拔頭籌登記，英系未推人選，劉厝里前里長許明對(左)獨自登記，主委改選2人競爭。記者魯永明／翻攝

民進黨嘉義市黨部主委黃露慧2屆任期屆滿，交棒胞弟黃大祐議員回鍋參選，黃大祐拔頭籌登記，「黃家班」與英系立委王美惠宿怨深，英系未推人選，劉厝里前里長許明對獨自登記，主委改選2人競爭，英系釋善意未推人選遞橄欖枝，黃大祐可望連任，被解讀是為尋求下屆市長提名，重返執政舖路。

王美惠高票連任，有過半民意支持的政治實力，被綠營親為下屆市長選舉，重返執政的寄託，對參選市長，王美惠低調，只說人選由黨中央決定，但黨內從主委、立委選後至今，派系對峙裂痕仍未化解，這次英系未推人選再戰「黃家班」。

王美惠與「綠色友誼連線」黃家班，因本屆市黨部主委選舉及本屆立委初選交惡，2024立委選戰，王美惠拚連任，黃家結合議會黨團、正國會中常委陳茂松，與王美惠畫清界線，連總統大選也各自成立「信賴台灣之友會」、「信賴台灣後援會」互相較勁，雙方裂痕深，選後無和解跡象。

對主委選舉，王美惠說，選後應放下恩怨；支持者對選主委與否分「主戰、主和派」，主戰派認為立委選舉沒黃家支持，王美惠一樣高票當選，應趁勝追擊拿下主委；主和派認為黃家掌控多數人頭黨員，選不贏，且王美惠服務處主任徐文志、黃敏修都被開除黨籍，難覓人選，考量下屆市長選舉，避免再與黃家加深對立，最後「主和派」占上風。

黃家班結盟正國會提前部署，黃露慧、黃大祐姊弟拜會陳茂松尋求支持，陳茂松尊重祝福，黃大祐說，再出馬是為延續已故父親黃正男服務黨員理念。市黨部說，主委、全國黨代表、市黨代表選舉登記截止，主委黃大祐、許明對2人；全國黨代表共11人登記（應選7人）；市黨代表共30人登記（應選30人、同額選舉），選舉人數共4804人，5月26 在博愛國小禮堂投票。

正國會 王美惠 立委選舉

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