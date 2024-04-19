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國家最高榮譽！蔡總統親頒中山勳章 感謝張忠謀帶領半導體業站上國際

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
蔡英文總統今天頒授台積電創辦人張忠謀象徵國家最高榮譽的「中山勳章」，感謝張6度代表她出任領袖代表，代表國家參與「APEC經濟領袖會議」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天頒授台積電創辦人張忠謀象徵國家最高榮譽的「中山勳章」，感謝張6度代表她出任領袖代表，代表國家參與「APEC經濟領袖會議」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天頒授台積電創辦人張忠謀象徵國家最高榮譽的「中山勳章」，感謝張6度代表她出任領袖代表，代表國家參與「APEC經濟領袖會議」。張忠謀表示，十分榮幸且萬分感激獲總統頒授此榮譽，相信這是對他過去30多年來創立並領導經營台積電，在台灣建立世界級科技公司的楷模，對台灣經濟成長做出貢獻的肯定。

蔡總統致詞時表示，6年前，她同樣在總統府頒贈「一等卿雲勳章」，代表國家感謝張忠謀創辦人對台灣高科技產業，以及經濟發展的貢獻，感謝他用技術、創新及熱情，讓世界看到台灣。

蔡總統說，她今天很榮幸能夠再一次在這裡，頒授這枚元首以外，象徵國家最高榮譽的「中山勳章」給張忠謀，感謝他6次代表她出任領袖代表，代表國家參與「APEC經濟領袖會議」。

蔡總統指出，因為張忠謀的遠見與宏觀，台積電的創新商業模式不但帶領台灣的半導體產業，在最關鍵時刻站上國際；而致力於供應鏈本土化，帶動「護國群山」的發展，更讓台灣展現的韌性和拚勁，在全球供應鏈中扮演關鍵角色。

蔡總統也說，因為張忠謀，台灣半導體產業成為世界級的產業；因為擔任APEC領袖代表的他，讓世界知道台灣是有能力、值得信任與合作的夥伴，讓世界知道中華民國台灣是不可忽視的存在。

蔡總統除了向張忠謀表達最誠摯的謝意和敬意，也感謝張忠謀夫人張淑芬女士和「台積電文教基金會」致力於各項公益活動，為社會貢獻良善力量，這次花蓮地震，「我們就看到張夫人走入災區，無私奉獻的身影」。

張忠謀表示，他要將這份榮譽與台積電全體同仁分享，也因此，他所邀請的觀禮貴賓中，有多位是他退休前在台積電的重要夥伴。他也特別感謝另一半─張淑芬女士，謝謝她全心全意的支持，以及她對台積電與「台積電慈善基金會」100%的熱情與領導。

張忠謀說，台積電面臨土地、水、電、人才等資源的挑戰，這些都需要政府與各界繼續支持。他真誠相信也熱切期待在現在領導人帶領下，台積電全體同仁能持續團結合作，朝共同目標邁進，不斷突破種種挑戰、再創奇蹟，並對這塊土地做出最大貢獻。

總統府表示，在場觀禮者尚包括副總統賴清德、副總統當選人蕭美琴、總統府資政林全、國安會秘書長顧立雄、行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員龔明鑫、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、總統府副秘書長黃重諺、台積電董事長劉德音、總裁魏哲家、執行副總經理暨共同營運長米玉傑、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）及張創辦人親友等。

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