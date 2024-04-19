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吳秉叡年改案投反對票 陳世軒：民進黨哪來立場批民眾黨？

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨新北市議員陳世軒批評，吳秉叡說一套做一套，綠營之前在民眾黨身上貼「反年改」標籤，如今面對自家人投下反對票，到底有何立場批評民眾黨？圖／陳世軒辦公室提供
民眾黨新北市議員陳世軒批評，吳秉叡說一套做一套，綠營之前在民眾黨身上貼「反年改」標籤，如今面對自家人投下反對票，到底有何立場批評民眾黨？圖／陳世軒辦公室提供

立法院今天重新表決「軍公教年金修法」的復議案，而民進黨立委吳秉叡投下反對票，投票結果為反對票超過贊成票，綠營復議失敗。民眾黨新北市議員陳世軒批評，吳秉叡說一套做一套，綠營之前在民眾黨身上貼「反年改」標籤，如今面對自家人投下反對票，到底有何立場批評民眾黨？

陳世軒表示，稍早立法院對「年金改革」復議案表決時，吳秉叡在表決時跟著國民黨投下反對票，他批評吳秉叡做一套說一套，是不是嘴巴贊成年改，卻用實際行動證明其實內心是反年改？吳委員是否要跟外界親自說清楚、講明白？

陳世軒強調，民眾黨仍堅持一貫立場，反對民進黨用錯誤資訊操作二元對立，認同付委進行實質討論，如今卻被綠營無端貼上「反年改」標籤，同時造成撕裂社會、世代對立，更讓民眾黨被外界誤解甚深。如今面對自家人投下反對票，民進黨到底有何立場批評民眾黨？

陳世軒表示，過去吳秉叡在立法院表現，許多民眾或許都還記憶猶新，包含在勞基法修惡之時，大聲嚷嚷嗆聲「不用支持民進黨」；當年更在立法院審查年改案件時「看漫畫」，還得意洋洋；相信吳委員的表現，選民都看在眼裡。

吳秉叡 年改 民眾黨

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