厚生會新舊會長交接 韓國瑜笑稱當兩個月立法院長頭髮掉光

立法院厚生會舉辦新舊會長交接典禮，原會長吳玉琴．將印信交給新任會長萬美玲，並由立法院長韓國瑜擔任典禮監交人，行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元等皆出席與會。萬美玲指出，接任會長壓力不少，未來期許在長照、失智症照顧、新藥可近性、肺腺癌等部分可以持續努力。

立法院厚生會創立1990年，是由一群具有醫學專業資歷以及熱心關注民生福祉的立法委員共同組成，並致力於推動憲法第十三章基本國策，第四節社會安全中有關社會福利、衛生保健、環境保護事項為宗旨。厚生會目前有72位委員加入，是立法院最大的跨黨派次級團體。

韓國瑜說，厚生會經過潮起潮落、時間考驗，到現在還屹立不搖存在立法院，不管是對於醫界、藥界、環境等，厚生會都是超越黨派的存在。他也開玩笑說，「我去年頭髮很多，當了兩個月的立法院長就掉光了」，再多疲憊都不重要，不管環境推移、政治消長，重視醫療環境及弱勢族群是亙古不變的信念。

陳建仁表示，厚生會設有醫療奉獻獎獎項，是醫界最重要的獎項，自己也擔任過召集委員。從環保到老人善終等厚生會都有涉略，期待厚生會未來給予行政院更多指導，完成健康台灣的願景。