引進印度勞工MOU 藍白合作提改審查 王育敏：將排案

勞動部函送我與印度簽署勞工合作備忘錄（MOU），今在立法院會上，國民黨團、民眾黨團提改審查，現場立委無異議，全案交衛環委員會審查。衛環委員會召委王育敏今日表示，她一定會排案討論，也呼籲政府應有相關配套，再引進新的國家的移工。

日前，我國與印度簽署MOU，欲引進印度勞工，解決勞動力短缺問題。不過，遂引起反對聲浪，憂開放印度移工不僅無法解決勞動力短缺問題，或衝擊台灣社會。

針對引進印度勞工MOU改送入立法院衛環委員會審查，王育敏表示，她主張重大政策的施行，一定要經過立法院，特別是委員會更周延、審慎的討論，所以引進印度移工的MOU不會只是備查案，必須變成審查案。該案進入衛環委員會後，她一定會排案，讓大家討論跟處理。

王育敏指出，逃逸移工問題嚴重，應該要有相關配套措施，而非一直引進移工，甚至有軍方用到逃逸移工，這是很離譜的事情。政府各相關部門如何處理，這是國人關心的，相關部分處理好後，大家才會較有信心，再引進新的國家的移工，才會做更好的管理。

王育敏提到，另一部分是，很多勞工團體在意引進移工的制度，許多移工有被剝削的情況，若自新的國家引進，是否可以引進更好的職聘制度，進一步保障移工，避免再度被剝削，這也是很多移工團體非常關注的議題。新的政策實行之前，一定要把這些大家的疑慮、先前的問題，想好對策、因應方式，才能去談開放的問題。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，缺工是事實，企業界真的有需求，若用偏見看待引進印度移工態度不對，送委員會改審查沒麼大不了，讓內容更透明，要藉此大作文章的人大可不必。