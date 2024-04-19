國民黨大咖傳家暴案 知情者：純屬夫妻吵架 打113者非妻子而是她

《鏡週刊》近日報導藍營政治家族的國民黨要角爆發家暴醜聞後，各種傳言在社群網路媒體炸開。因原報導稱，該名受到家暴的妻子請豪宅保全通報社福機構，今《東森新聞》再報導，整起通報案件者並非妻子，而是友人A小姐。

知情人士表示，整起事件通報社福處理家暴機構者並非妻子本人，而是妻子的友人A小姐。因為聽到好友傾訴被丈夫家暴，友人看不下去，才打113通報家暴中心。

知情人士更透露，其實這起事件的導火線一開始是夫妻對於孩子教養問題觀念不一而發生衝突爭吵，純屬夫妻吵架，且因雙方皆強勢、誰也不讓誰的情況下，吵架時也難免惡言相向。至於家暴細節，知情人士也透露，丈夫持手機沒真的砸向小孩，整個過程也未動手打小孩，夫妻之間是言語暴力，而非真的有動手。

而引起夫妻衝突的還有另一遠因，知情人士說，因為婆婆早就表明不喜歡媳婦事業心太強，且對婆家的生活也顯得漠不關心，讓婆媳關係緊張，丈夫針對妻子對外積極經營事業的舉動，也覺得過於浪費時間，認為妻子應該將重心放在家庭生活，而非事業上；由於與婆婆的關係緊張，也讓家族中其他妯娌不開心。

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