快訊

明年10月後不能用！微軟示警「2款Office軟體」終止支援

吃雞蛋竟也藏學問！這3類人吃蛋「需把蛋黃打散」 專家揭原因

星巴克「買一送一」連3天！網嗨喊：終於跨周末

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國會改革案停擺3小時！藍營「協尋」看板遭綠折斷 鍾佳濱回來投票宣布散會

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘受訪說，下周擬再排審相關法案。記者張睿廷／攝影
民進黨團總召柯建銘受訪說，下周擬再排審相關法案。記者張睿廷／攝影

立法院司法及法制委員會今天併案審查民進黨團與國民黨立委所提國會改革法案，藍綠過招，分別提散會動議、延長會議時間的動議，表決後通過國民黨立委所提散會動議。民進黨團總召柯建銘受訪說，下周擬再排審相關法案。

柯建銘下午在大體討論時，首先上台發言，他說，希望好好審查國會改革法案，相當遺憾，從開議後，國民黨立法院黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌都在毀憲亂政，這些人應該要冷靜一下，違憲的提案，到最後還是違憲。

柯建銘說完後，羅智強在下午2時29分遞上「散會動議」。羅表示，民進黨周一提40次散會動議，他們提1次就好。鍾佳濱這時候突然宣布進入休息時間，隨即離場。羅智強問柯建銘，可不可以去把主席找回來？

會議因為鍾佳濱消失而卡住，藍綠兩方人馬坐在位置上酸言酸語，隨後，吳思瑤送上咖啡給國民黨團。國民黨立委翁曉玲本來不拿，不過謝龍介用台語說「該喝的就給他喝」，現場笑成一團。柯建銘這時又上台說，天下沒有白吃的午餐，現場又笑成一團。國民黨立委吳宗憲則說，如果超過24小時，「我們再來協助報案」。

藍綠立委等待民進黨司法及法制委員會召委鍾佳濱超過一個小時，國民黨立委羅智強做圖卡放上主席台，表示要協尋召委。記者張睿廷／攝影
藍綠立委等待民進黨司法及法制委員會召委鍾佳濱超過一個小時，國民黨立委羅智強做圖卡放上主席台，表示要協尋召委。記者張睿廷／攝影

約莫過了40分鐘，羅智強突然拿出一張牌子，上面印著鍾佳濱照片，內容寫著「MISSING ，協尋鍾佳濱召委，回來開會吧！」放上了主席台。吳思瑤不滿，認為此舉不尊重鍾佳濱，上前將圖卡拿走折斷，羅智強酸，「你直接把神盾局長腰斬了，太糟糕了」。

鍾佳濱最後在下午5時許回到委員會，經投票後，國民黨以6票勝過民進黨的5票，鍾佳濱宣布散會。民進黨立法院黨團總召柯建銘會後受訪提到，國民黨提散會動議強行輾壓，令人遺憾，下周擬再排審。

傅崐萁 吳思瑤 國民黨 柯建銘 羅智強 謝龍介 鍾佳濱 黃國昌

延伸閱讀

藍提散會！主席鍾佳濱喊休息後消失 藍委諷：協尋召委

立院初審綠國會改革法案！藍白要散會綠主席「躲」表決 全場僵持2小時

柯建銘質詢到一半 眼睛忽然看不太到

柯建銘嗆藍白國會改革毀憲 黃國昌反譏司法關說違憲恥辱

相關新聞

國會改革案停擺3小時！藍營「協尋」看板遭綠折斷 鍾佳濱回來投票宣布散會

立法院司法及法制委員會今天併案審查民進黨團與國民黨立委所提國會改革法案，藍綠過招，分別提散會動議、延長會議時間的動議，表...

國民黨提增訂「藐視國會罪」 法務部憂寒蟬效應：希望立委再思考

國民黨立法院黨團積極推動國會改革，國民黨立委提出「刑法部分條文修正草案」，擬增訂「藐視國會罪」，最重可關3年、罰30萬元...

機密文件疑似被放上暗網兜售 外交部：將協調相關機關調查

有媒體報導指出，我國外交部機密疑似外洩，內容包含「我與邦交國雙邊關係燈號評估簡表」等文件。對此，外交部表示，文件來源可疑...

指蘇巧慧進可攻、退可守！陳偉杰示警藍營不可輕忽：做好1事爭取民眾認同

外界認為立委蘇巧慧很可能會當選民進黨新北市黨部主委，引發關注。國民黨新北市議會黨團書記長陳偉杰表示，蘇這步「進可攻，退可...

傅崐萁將率團訪陸 黃國昌喊「有點擔心」：綠營議事靈活、憂表決必輸

國民黨團總召傅崐萁將率領立委前往中國大陸訪問。對此，民眾黨團總召黃國昌今天表示，他有點擔心，因為藍綠立委席次太近，加上民...

台灣女立委占比居亞洲首位 蕭美琴：目標突破5成

台灣美國商會與美國在台協會（AIT）今天共同舉辦首屆DEIA（多元、平等、包容和可及性）慶祝論壇，副總統當選人蕭美琴表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。