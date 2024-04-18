國會改革案停擺3小時！藍營「協尋」看板遭綠折斷 鍾佳濱回來投票宣布散會

立法院司法及法制委員會今天併案審查民進黨團與國民黨立委所提國會改革法案，藍綠過招，分別提散會動議、延長會議時間的動議，表決後通過國民黨立委所提散會動議。民進黨團總召柯建銘受訪說，下周擬再排審相關法案。

柯建銘下午在大體討論時，首先上台發言，他說，希望好好審查國會改革法案，相當遺憾，從開議後，國民黨立法院黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌都在毀憲亂政，這些人應該要冷靜一下，違憲的提案，到最後還是違憲。

柯建銘說完後，羅智強在下午2時29分遞上「散會動議」。羅表示，民進黨周一提40次散會動議，他們提1次就好。鍾佳濱這時候突然宣布進入休息時間，隨即離場。羅智強問柯建銘，可不可以去把主席找回來？

會議因為鍾佳濱消失而卡住，藍綠兩方人馬坐在位置上酸言酸語，隨後，吳思瑤送上咖啡給國民黨團。國民黨立委翁曉玲本來不拿，不過謝龍介用台語說「該喝的就給他喝」，現場笑成一團。柯建銘這時又上台說，天下沒有白吃的午餐，現場又笑成一團。國民黨立委吳宗憲則說，如果超過24小時，「我們再來協助報案」。

藍綠立委等待民進黨司法及法制委員會召委鍾佳濱超過一個小時，國民黨立委羅智強做圖卡放上主席台，表示要協尋召委。記者張睿廷／攝影

約莫過了40分鐘，羅智強突然拿出一張牌子，上面印著鍾佳濱照片，內容寫著「MISSING ，協尋鍾佳濱召委，回來開會吧！」放上了主席台。吳思瑤不滿，認為此舉不尊重鍾佳濱，上前將圖卡拿走折斷，羅智強酸，「你直接把神盾局長腰斬了，太糟糕了」。

鍾佳濱最後在下午5時許回到委員會，經投票後，國民黨以6票勝過民進黨的5票，鍾佳濱宣布散會。民進黨立法院黨團總召柯建銘會後受訪提到，國民黨提散會動議強行輾壓，令人遺憾，下周擬再排審。