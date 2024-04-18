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國民黨提增訂「藐視國會罪」 法務部憂寒蟬效應：希望立委再思考

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
法務部次長陳明堂今天在立法院表示，相關機關、人民、法人等，如果動輒受到刑事責任，是否會造成寒蟬效應？請立委再思考，於「刑法」部分能用其他方式處理，讓各界不會有相關疑慮。記者張睿廷／攝影
法務部次長陳明堂今天在立法院表示，相關機關、人民、法人等，如果動輒受到刑事責任，是否會造成寒蟬效應？請立委再思考，於「刑法」部分能用其他方式處理，讓各界不會有相關疑慮。記者張睿廷／攝影

國民黨立法院黨團積極推動國會改革，國民黨立委提出「刑法部分條文修正草案」，擬增訂「藐視國會罪」，最重可關3年、罰30萬元。法務部次長陳明堂今天在立法院表示，相關機關、人民、法人等，如果動輒受到刑事責任，是否會造成寒蟬效應？請立委再思考，於「刑法」部分能用其他方式處理，讓各界不會有相關疑慮。

立法院司法及法制委員會今排審民進黨團版本、藍委所提的「立法院職權行使法部分條文修正草案」。

立院秘書長周萬來報告時表示，因應未來國會調查聽證權的調整，在委員問政監督權益維護、各憲政機關之職權得衡平行使、保密事項所欲保護之法益間取得衡平後的合議決定，對於提案，尊重委員審議結果。

陳明堂指出，有關立委職權行使法部分，基本架構建議在司法院釋字第325號、585號、633號、729號解釋等架構下，尊重立委審議意見。不過，修法要符合憲法的比例原則、法律明確性原則、權力分立原則。

陳明堂指出，基於刑法謙抑性、刑法是最後不得已手段的原則，因此，有關違反協力義務等架構下的處罰，希望立委再做思考，於「刑法」方面能夠用其他方式處理，使整體國會職權能更加完善，也讓各界不再有疑慮。

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