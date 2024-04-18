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綠排審國會改革法案藍提散會抵制 雙方擬下周再戰

中央社／ 台北18日電
立法院司法法制委員會今天初審民進黨立院黨團提的《立法院職權行使法》部分條文修正草案，下午原訂將進行大體討論，但國民黨立委羅智強提出「散會動議」，民進黨籍召委鍾佳濱則突喊「休息」隨即離開委員會現場，讓國民黨立委錯愕留在原地，民進黨總召柯建銘（左）仍留現場督陣。記者林俊良／攝影
立法院司法法制委員會今天初審民進黨立院黨團提的《立法院職權行使法》部分條文修正草案，下午原訂將進行大體討論，但國民黨立委羅智強提出「散會動議」，民進黨籍召委鍾佳濱則突喊「休息」隨即離開委員會現場，讓國民黨立委錯愕留在原地，民進黨總召柯建銘（左）仍留現場督陣。記者林俊良／攝影

立法院司法及法制委員會今天併案審查民進黨團與國民黨立委所提國會改革法案，藍綠過招，分別提散會動議、延長會議時間的動議，表決後通過國民黨立委所提散會動議。民進黨團總召柯建銘受訪說，下周擬再排審相關法案。

立法院司法及法制委員會15日併案審查藍、白陣營國會改革法案，關於立法院職權行使法部分條文修正草案等案，綠營不滿逐條討論時未讓人發言好好討論，因此提出40次散會動議，但均失敗。當天審查結果，全數條文保留，須交由黨團協商。

立法院司法及法制委員會今天的輪值召委為民進黨立委鍾佳濱，他排審查民進黨立法院黨團及國民黨立委翁曉玲、呂玉玲、鄭天財所提立法院職權行使法修法部分。

上午詢答結束後，下午2時30分繼續開會，鍾佳濱宣布先進行大體討論再進行逐條審查。柯建銘大體討論發言結束後，國民黨立委羅智強於下午2時39分提出散會動議，也說「你們40次，我們1次就好」。鍾佳濱則宣布休息、進行協商。

下午5時25分委員會繼續開會，鍾佳濱說，主席台有收到2個動議，一個是民進黨立委柯建銘等人所提，針對本次會議擬請延長會議時間至今晚12時，另一個則是國民黨立委傅崐萁等人所提建議散會的動議。

鍾佳濱說，今天的會議沒有重複審查問題，而根據議事規則，散會動議要優先處理，因此進行舉手表決。表決結果，國民黨6位立委投下贊成票、民進黨5位立委投下反對票，贊成者多數，因此散會。

民進黨立法院黨團總召柯建銘會後受訪提到，國民黨提散會動議強行輾壓，令人遺憾，下周擬再排審。

下周立法院司法及法制委員會的輪值召委仍為鍾佳濱，是否會繼續排審今天的草案內容，他受訪表示，這當然有可能、會努力，但仍會面臨國民黨立委人數居多數的情況。

鍾佳濱說明，他是輪值召委，須坐在主席台上，如果藍綠全員出席，要表決的話，國民黨團會有6票、民進黨團只有5票，倘若國民黨立委不給討論，隨時可以跟今天一樣提散會動議，況且他在會中有說到，根據議事規則，不可能不先處理散會動議。

立法院司法法制委員會今天初審民進黨立院黨團提的《立法院職權行使法》部分條文修正草案，下午原訂將進行大體討論，但國民黨立委羅智強提出「散會動議」，民進黨籍召委鍾佳濱則突喊「休息」隨即離開委員會現場，讓國民黨立委錯愕留在原地，民進黨總召柯建銘（左一）、幹事長吳思瑤（左二）仍留現場督陣。記者林俊良／攝影
立法院司法法制委員會今天初審民進黨立院黨團提的《立法院職權行使法》部分條文修正草案，下午原訂將進行大體討論，但國民黨立委羅智強提出「散會動議」，民進黨籍召委鍾佳濱則突喊「休息」隨即離開委員會現場，讓國民黨立委錯愕留在原地，民進黨總召柯建銘（左一）、幹事長吳思瑤（左二）仍留現場督陣。記者林俊良／攝影

立法院司法法制委員會今天初審民進黨立院黨團提的《立法院職權行使法》部分條文修正草案，上午的提案說明及質詢之後，下午原訂將進行大體討論，但國民黨立委羅智強提出「散會動議」，民進黨籍召委鍾佳濱則突喊「休息」隨即離開委員會現場，讓國民黨立委錯愕留在原地，羅智強隨後在委員會主席台前放置「協尋鍾佳濱召委」看板。羅智強提出散會動議，並笑說「民進黨周一提40次散會動議，我們提1次就好」。記者林俊良／攝影
立法院司法法制委員會今天初審民進黨立院黨團提的《立法院職權行使法》部分條文修正草案，上午的提案說明及質詢之後，下午原訂將進行大體討論，但國民黨立委羅智強提出「散會動議」，民進黨籍召委鍾佳濱則突喊「休息」隨即離開委員會現場，讓國民黨立委錯愕留在原地，羅智強隨後在委員會主席台前放置「協尋鍾佳濱召委」看板。羅智強提出散會動議，並笑說「民進黨周一提40次散會動議，我們提1次就好」。記者林俊良／攝影

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