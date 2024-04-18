機密文件疑似被放上暗網兜售 外交部：將協調相關機關調查

有媒體報導指出，我國外交部機密疑似外洩，內容包含「我與邦交國雙邊關係燈號評估簡表」等文件。對此，外交部表示，文件來源可疑，並涉及境外變造、偽造等不法行為，與操弄認知作戰的惡意，外交部將與相關機關協調調查。

據媒體報導，有外交部機密文件被放在暗網上兜售，兜售者還表示「是第一手資料且過去沒外洩過」，為4GB的PDF文件，以泰達幣交易，公文時間橫跨2022年至今年，最近一份為今年3月。

報導內容指出，兜售的文件包括「我與邦交國雙邊關係燈號評估簡表」，公文中附有「機密」字樣，以及駐美國代表處電報等文件。

外交部指出，已掌握媒體的報導內容，其中報導中所稱文件來源可疑，並涉及境外變造、偽造等不法行為，與操弄認知作戰的惡意，外交部將與相關機關協調調查。

外交部呼籲各界發揮識讀判斷能力，勿輕信有心人士刻意操弄、蓄意破壞政府及社會互信所製造的不實訊息。