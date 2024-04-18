傅崐萁將率團訪陸 黃國昌喊「有點擔心」：綠營議事靈活、憂表決必輸

國民黨團總召傅崐萁將率領立委前往中國大陸訪問。對此，民眾黨團總召黃國昌今天表示，他有點擔心，因為藍綠立委席次太近，加上民進黨團議事策略非常靈活，真的發生什麼事，「我就跟你講表決必輸」。

國民黨團總召傅崐萁17日指出，將在520前率國民黨立委訪問中國大陸，推動兩岸對話與和平，讓觀光客走進台灣，讓台灣農漁產品行銷大陸，政府不做，只能自救。

黃國昌今天傍晚接受「POP大國民」廣播訪問，主持人錢怡君詢問如何看待傅崐萁率團訪中，是否是增加兩岸互信的潤滑劑。

黃國昌表示，國民黨是獨立政黨有其主體性，黨團的決定代表其意志，站在其他政黨角度，不太適宜介入說三道四，但他有點擔心，因為藍綠目前席次實在太近，若國民黨立委集體訪中，議事可能有變化。

錢怡君表示，據說是20位國民黨立委要去。黃國昌說，「哇，那真的發生什麼事，我就跟你講表決必輸」，因為民進黨團在國會的議事策略非常靈活，若一次帶20位立委過去，有點難預料立法院會發生什麼事。

此外，外傳行政院副院長鄭文燦內定接任海基會董事長。黃國昌表示，總統當選人賴清德擔任民進黨主席後，就高舉學倫大旗，但鄭文燦曾涉論文抄襲被撤銷學位，賴清德應說清楚標準。

黃國昌也批評，海基會現在跟癱瘓沒兩樣，預算照撥、官員照養，大家都疑惑發揮什麼功能，但若直接廢掉太極端，因為台商、兩岸人民事務都需要海基會當聯繫對口。他說，若要做這樣的人事任命，就要解釋未來海基會要發揮什麼角色。