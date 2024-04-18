指蘇巧慧進可攻、退可守！陳偉杰示警藍營不可輕忽：做好1事爭取民眾認同

外界認為立委蘇巧慧很可能會當選民進黨新北市黨部主委，引發關注。國民黨新北市議會黨團書記長陳偉杰表示，蘇這步「進可攻，退可守」，國民黨不能輕忽，黨部也要因應而提前布局；國民黨新北市黨部主委黃志雄則說，現在就是將施政及服務做好，2026就比較容易獲得認同。

民進黨新北市黨部主委改選原本上演正國會前立委余天與蘇系立委蘇巧慧大戰，但余昨晚突宣布退選，打亂正國會布局；傳正國會原有意再推人選，不過余天子弟兵、民進黨立委李坤城今稱，目前黨部主委選舉相對單純化，應該就是蘇巧慧爭取，蘇將爭取所有派系跟黨員支持。

如今民進黨主委人選似乎大致底定，無論蘇巧慧是否參選2026年新北市長，都將擔當起輔選市長、議員及里長的重責大任，國民黨會如何準備及接招，也引發外界關注。

陳偉杰認為，余天宣布退選時，似乎已經定於一尊就是蘇巧慧，蘇無論是先運作及耕耘，或者未來真的要參選，對蘇來說都是「進可攻，退可守」，國民黨絕不能輕忽。

陳偉杰指出，目前黨內2026新北市長人選已經有很多人點名，議會黨團會全力支持最有機會的人、能延續現任市長侯友宜安居樂業的主軸，國民黨新北市黨部、區黨部也要因應民進黨主委改選，兼具深耕地方、年輕化、接地氣特質，提前做布局。

黃志雄預祝蘇巧慧新角色能發揮好，表示現在討論2026人選還太早，綠營很可能還有變數，有心人想要出線，不只自身要鋪陳及準備，也要看當時政黨情況及內部評估，這都很難確定，「最後是不是你」，這都還很不一定。