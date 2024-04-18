陳建仁：台灣面臨諸多挑戰 大家要團結克服困難
行政院長陳建仁今天參訪台南市璨揚企業公司，他表示，台灣面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、俄烏戰爭帶來全球供應鏈改變等諸多挑戰，大家要團結克服困難，建立更美好國家。
陳建仁今天下午參訪台南市安南區璨揚企業公司，關懷身心障礙員工，他稱許璨揚企業照顧員工，視為家人，善盡社會責任，樹立企業文化典範，若台灣企業都往這個方向走，社會將愈來愈好。
台南市政府發布新聞稿指出，璨揚企業是台灣最大商用車燈設計製造商，也是有口皆碑的幸福企業，台灣總公司共571名員工，法定應進用身心障礙員工5人，實際進用多達23人，其中逾半數是重度以上身心障礙者。
市府表示，璨揚企業進用身心障礙者，彰顯社會責任，員工在璨揚企業實踐人生，璨揚企業也因員工願意付出得以擴張事業版圖，真正創造勞資雙贏。
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