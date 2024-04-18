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紐西蘭議員團訪立院 韓國瑜讚多數台灣人看過這電影：深為紐國風景著迷

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜今日中午在立法院副院長江啟臣、國民黨立委黃仁、民進黨立委洪申翰、民眾黨立委麥玉珍、國際事務處長林晨富及外交部政務次長田中光、亞東太平洋司長藍夏禮、駐紐西蘭代表歐江安等人陪同下，接見「紐西蘭國會跨黨派友台小組議員訪問團」一行。 圖／韓國瑜辦公室
立法院長韓國瑜今日中午在立法院副院長江啟臣、國民黨立委黃仁、民進黨立委洪申翰、民眾黨立委麥玉珍、國際事務處長林晨富及外交部政務次長田中光、亞東太平洋司長藍夏禮、駐紐西蘭代表歐江安等人陪同下，接見「紐西蘭國會跨黨派友台小組議員訪問團」一行。 圖／韓國瑜辦公室

立法院長韓國瑜今日中午在立法院副院長江啟臣、國民黨立委黃仁、民進黨立委洪申翰、民眾黨立委麥玉珍、國際事務處長林晨富及外交部政務次長田中光、亞東太平洋司長藍夏禮、駐紐西蘭代表歐江安等人陪同下，接見「紐西蘭國會跨黨派友台小組議員訪問團」一行。

韓國瑜表示，歡迎遠道而來的紐西蘭國會議員訪問團蒞臨立法院，台灣國會的三個政黨代表開心接待跨黨派組成的紐西蘭國會議員團。台灣2300萬人民無論是否去過紐西蘭，都對紐西蘭很有好感。

韓國瑜提到，許多台灣人都看過在紐國取景拍攝的「魔戒」這部全球賣座的電影，因此對於紐西蘭的自然美景及明媚風光均深深著迷，還有紐西蘭的奇異果及乳製品等農產品，也都深受到台灣民眾的喜愛，今天紐西蘭國會議員的到訪，對台灣立法院來說感到格外親切。

紐西蘭訪團團長烏分戴爾（Sam Uffindell）用中文向在場的貴賓問好，提到台灣是紐西蘭第七大貿易夥伴，他的家人在紐西蘭種植奇異果，因此希望能與台灣更加深化雙邊經貿關係，尤其在2013年兩國簽署的「台紐經濟合作協定」（ANZTEC）架構下，台灣的鳳梨將要出口紐西蘭，非常樂見這些正面進展，對雙方都帶來了顯著的經貿利益。

烏分戴爾指出，台灣是紐西蘭毛利人最早的故鄉，因此毛利人與台灣原住民有許多相似之處，本次在台灣參訪的第一天行程，就是到新竹縣尖石鄉參觀原住民部落，特別有感。此外，台灣與紐西蘭也共享民主、人權、法治等普世價值，尤其台灣在過去3、40年政經及社會發展的成就非凡，因此紐西蘭希望與台灣在更多領域深化合作，相信定能在既有的良好基礎下，繼續拓展互惠互利的雙邊合作關係。

紐西蘭共同團長莉里（Ingrid Leary）接續用紐西蘭原住民語向大家致意問候後表示，她要代表所有紐西蘭人對台灣在本月初發生的花蓮強震表達慰問之意，希望台灣能夠很快走出災變，讓人民重建家園恢復正常生活。她代表紐西蘭國會恭賀台灣今年1月順利完成大選，台灣的成熟民主表現在世界上是盞明亮的燈塔，是各國的典範。台紐兩國同是位處亞太地區的海島國家，深知區域安全的重要性，因此更加強了彼此深化雙邊合作的意願與動機。

隨後，莉里邀請其他紐西蘭國會議員及歐江安共同以紐西蘭原住民歌曲答謝台灣人民，獲得滿堂彩，而韓國瑜、江啟臣與在場三位立委合唱「我們都是一家人」回應。

午宴時，韓國瑜說，台紐兩國互為重要經貿夥伴，亟盼加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），以深化與該區域經濟合作機制成員合作關係，希望訪賓們此行不僅將台灣的美好回憶帶回紐西蘭，同時也將我國加入CPTPP的殷切期盼向紐國國會及政府陳報，讓台灣為區域及全球經濟繁榮做出更多的貢獻。

圖為「魔戒首部曲：魔戒現身」電影海報。立法院長韓國瑜今日接見「紐西蘭國會跨黨派友台小組議員訪問團」，提到許多台灣人都看過在紐國取景拍攝的「魔戒」這部全球賣座的電影，對紐西蘭的自然美景及明媚風光均深深著迷。圖／摘自imdb
圖為「魔戒首部曲：魔戒現身」電影海報。立法院長韓國瑜今日接見「紐西蘭國會跨黨派友台小組議員訪問團」，提到許多台灣人都看過在紐國取景拍攝的「魔戒」這部全球賣座的電影，對紐西蘭的自然美景及明媚風光均深深著迷。圖／摘自imdb

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