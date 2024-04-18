藍提散會！主席鍾佳濱喊休息後消失 藍委諷：協尋召委
立法院司法法制委員會今天初審民進黨立院黨團提的《立法院職權行使法》部分條文修正草案，上午的提案說明及質詢之後，下午原訂將進行大體討論，但國民黨立委羅智強提出「散會動議」，民進黨籍召委鍾佳濱則突喊「休息」並離開委員會現場，讓國民黨立委錯愕留在原地，羅智強隨後在委員會主席台前放置「協尋鍾佳濱召委」看板。
由於經過一上午的程序發言與質詢後，司法法制委員會兩點半繼續開會，民進黨團總召柯建銘為首位發言，發言完後，羅智強在2點39分時提出散會動議，並笑說「民進黨周一提40次散會動議，我們提1次就好」。由於藍白席次相加過半，一旦散會將無法繼續審查民進黨團的提案，鍾佳濱看到隨即宣布休息並離開委員會。
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