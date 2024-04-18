傅崐萁2月開始聯繫訪陸事宜 國民黨：黨中央與黨團皆有充分溝通

國民黨立法院黨團總召傅崐萁將率領立委前往中國大陸訪問，國民黨今天表示，傅崐萁委員從二月開始聯繫相關事宜；國民黨樂見國會肩負起維繫兩岸民間良善對話的責任，也對於台灣人民關心的農漁產品行銷、旅遊觀光等民生經濟議題，與對岸進行協調與討論，期望達到讓兩岸人民互惠雙贏的目標。

國民黨表示，傅崐萁以國民黨政策會執行長及立法院黨團總召身分，偕同多位黨籍立委赴大陸訪問，針對台灣人民關心的兩岸民生經濟議題，做充分的溝通與交流，並反映多數台灣民意期望兩岸和平交流的心聲，維繫兩岸人民的利益與福祉。

國民黨指出，向來支持與對岸維繫正常公開的交流與溝通，相信唯有增進兩岸良性互動與累積善意，才能讓台海免於戰爭的危險邊緣，促進區域的和平穩定。