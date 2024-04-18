立院初審綠國會改革法案！藍白要散會綠主席「躲」表決 全場僵持2小時

立法院司法法制委員會今天排審查民進黨團版本「立法院職權行使法部分條文修正草案」等國會改革法案，因朝野對綠營國會改革法案應否與15日送出委員會的國民黨團、民眾黨團版本併案審查，抑或是逐條審查意見分歧，國民黨立委羅智強提應優先處理的「散會動議」，但會議主席、民進黨籍召委鍾佳濱卻使「躲」字訣，迴避以表決方式處理散會動議，致會議陷入停頓，朝野立委與列席官員在場枯等已將近2小時。

司法法制委員會朝野立委原已就是否將民進黨團國會改革法案與藍、白版本併案審查，或是單獨實質審查吵了一上午，下午繼續開會還是吵個不停，審查程序遲遲沒有進度，羅智強因此在下午2時30分左右向鍾佳濱遞交「散會動議」提案，鍾佳濱旋及宣布休息，此後就沒再返回委員會主持會議。

由於現場藍、白立委人數多於綠委人數，在場人員都了解鍾佳濱是以「躲」字訣避免上演綠營必輸的表決戰，但也不敢隨便離開委員會，以免鍾佳濱伺機返回委員會「突襲」，羅智強還一度不滿在會議主席的位置上放上「MISSING ，協尋鍾佳濱召委，回來開會吧！」標語，但仍無法盼到鍾佳濱。目前朝野立委與列席官員在場枯等已將近2小時。