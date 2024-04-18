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1200元以下輕微違規不得檢舉 ！立委批不負責任 王國材：我也天人交戰

中央社／ 台北18日電
立法院交通委員會今天初審「道路交通管理處罰條例修正草案」。行政院提修法，10類最高罰鍰新台幣1200元以下輕微違規不開放民眾檢舉。交通部長王國材今天表示，這次修法是交通環境整頓前的權宜措施，民眾仍可打110報案，由警察到場處理，他也認同占用身障者車位應開放民眾檢舉，相關修法由立委討論，達成共識。記者林俊良／攝影
立法院交通委員會今天初審「道路交通管理處罰條例修正草案」。行政院提修法，10類最高罰鍰新台幣1200元以下輕微違規不開放民眾檢舉。交通部長王國材今天表示，這次修法是交通環境整頓前的權宜措施，民眾仍可打110報案，由警察到場處理，他也認同占用身障者車位應開放民眾檢舉，相關修法由立委討論，達成共識。記者林俊良／攝影

臨停等10項最高罰鍰新台幣1200元以下的輕微違規不開放民眾檢舉，朝野立委指交通部未考量各項態樣的危險性做分級就一刀切，是便宜行事且不負責任。交通部長王國材表示，他個人也是天人交戰，這次修法是交通環境還未整頓好前的權宜措施。

行政院會日前通過「道路交通管理處罰條例修正草案」，明列併排臨停等10項最高罰鍰新台幣1200元以下的輕微違規，將不開放民眾檢舉，引發社會各界討論。立法院交通委員會今天審查「道路交通管理處罰條例修正草案」，邀請交通部長王國材列席備詢。

民進黨立委李昆澤表示，道路交通管理處罰條例是攸關民眾道安的重要執法項目，交通部以1200元作為取消檢舉與否的依據，這樣一刀切的方式是消極、便宜行事且不負責任，對於政府推動交通安全會有衝擊。他認為應該要以這10項的態樣危險程度來做分級，才是社會能夠接受的。

國民黨立委魯明哲指出，要讓職業駕駛可以生存，但是一刀切的方式真的有問題，未考量違規態樣的危險性。車輛停在人行道上不開放檢舉也不記點說不通，現在車輛在行穿線不禮讓行人要開罰，還會被記點，結果把車停在人行道或行穿線上卻不用記點，這邏輯上有問題。

民進黨立委林月琴表示，希望交通部的修法不要再走回頭路，針對高風險違規記點要持續進行。因為缺乏溝通，造成人民在生存與生命間產生對立。重大違規造成的傷害大，重複違規率也高，如果修法通過，未來超速、闖紅燈等高致命性危險駕駛行為不能透過逕行舉發記點，難以遏止危險駕駛人。

列席的王國材指出，這次修法以1200元為基準是有法源，一個是道路交通管理處罰條例中就有輕微違規勸導的規定，而在違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則中，也有把罰緩1200元以下的一些項目，讓警方可以施以勸導免予舉發。

王國材表示，去年在立法院，因為行人地獄，大家都覺得要加嚴執法，但在施行後，因為交通環境未整頓好就開放民眾檢舉，造成職業駕駛、一般民眾很大的生活困擾，他個人對於要取消這10項也是天人交戰，這次修法是交通環境還未整頓好前的權宜措施，未來將利用4年時間把交通環境整頓好，之後還是可以再討論。

交通部長 修法 王國材 行人地獄 記點

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