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人權博物館典藏大樓動土 羅秉成：轉型正義的小工程

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國家人權博物館展示典藏大樓今天舉行修增建工程動土典禮，行政院政務委員羅秉成出席開工典禮致詞時表示，這個工程在轉型正義工程來說是小工程，但卻是必要的空間歷史記憶。記者潘俊宏／攝影
國家人權博物館展示典藏大樓今天舉行修增建工程動土典禮，行政院政務委員羅秉成出席開工典禮致詞時表示，這個工程在轉型正義工程來說是小工程，但卻是必要的空間歷史記憶。記者潘俊宏／攝影

國家人權博物館展示典藏大樓今天舉行修增建工程動土典禮，行政院政務委員羅秉成、文化部長史哲、國家人權博物館館長洪世芳一起出席開工典禮。羅秉成表示這個工程在轉型正義工程來說是小工程，但卻是必要的空間歷史記憶。

羅秉成致詞時表示，今天也是行政院院會正式核定「519白色恐怖記憶日」只紀念、不放假的日子，讓轉型正義不因時間而被淡忘，行政院不諱言曾經是不義遺址，也會繼續推動學校與社會教育來記住台灣這段歷史，因為承載人民曾經刻骨銘心的傷痛，許多的藝術家也發揮他們的創意在這個空間持續讓過去與現在融合，讓人們認識這個歷史，對於曾經在白色恐怖受難或受害的民眾，國家也積極恢復其名譽及賠償，更希望能以黨產來賠償給受難家屬，讓受害者與加害者都能自覺台灣這段歷史。

國家人權博物館展示典藏大樓今天舉行修增建工程動土典禮，文化部長史哲出席開工典禮致詞時表示，這是台灣人權發展的精神象徵。記者潘俊宏／攝影
國家人權博物館展示典藏大樓今天舉行修增建工程動土典禮，文化部長史哲出席開工典禮致詞時表示，這是台灣人權發展的精神象徵。記者潘俊宏／攝影
國家人權博物館展示典藏大樓今天舉行修增建工程動土典禮，行政院政務委員羅秉成（右三）、文化部長史哲（右四）、國家人權博物館館長洪世芳（右五）、政治受難者前輩蔡寬裕（右二）等人一起出席開工動土典禮。記者潘俊宏／攝影
國家人權博物館展示典藏大樓今天舉行修增建工程動土典禮，行政院政務委員羅秉成（右三）、文化部長史哲（右四）、國家人權博物館館長洪世芳（右五）、政治受難者前輩蔡寬裕（右二）等人一起出席開工動土典禮。記者潘俊宏／攝影
國家人權博物館展示典藏大樓今天舉行修增建工程動土典禮，行政院政務委員羅秉成（右二）、文化部長史哲（左二）、國家人權博物館館長洪世芳（左一）一起出席開工典禮，並向政治受難者前輩蔡寬裕（右一）致意。記者潘俊宏／攝影
國家人權博物館展示典藏大樓今天舉行修增建工程動土典禮，行政院政務委員羅秉成（右二）、文化部長史哲（左二）、國家人權博物館館長洪世芳（左一）一起出席開工典禮，並向政治受難者前輩蔡寬裕（右一）致意。記者潘俊宏／攝影
國家人權博物館展示典藏大樓今天舉行修增建工程動土典禮，行政院政務委員羅秉成（右三）、文化部長史哲（右四）、政治受難者前輩蔡寬裕（右二）等人一起出席開工動土典禮。記者潘俊宏／攝影
國家人權博物館展示典藏大樓今天舉行修增建工程動土典禮，行政院政務委員羅秉成（右三）、文化部長史哲（右四）、政治受難者前輩蔡寬裕（右二）等人一起出席開工動土典禮。記者潘俊宏／攝影
國家人權博物館展示典藏大樓今天舉行修增建工程動土典禮，行政院政務委員羅秉成（前排左）、文化部長史哲（前排右）等人一起出席開工典禮。記者潘俊宏／攝影
國家人權博物館展示典藏大樓今天舉行修增建工程動土典禮，行政院政務委員羅秉成（前排左）、文化部長史哲（前排右）等人一起出席開工典禮。記者潘俊宏／攝影

國家人權博物館 羅秉成 行政院

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