助產業留才 徐佳青：建議移除僑外生留台工作評點制

僑委會委員長徐佳青今天表示，為解決產業缺才問題，希望讓僑外生順利留在台灣工作，僑委會已向勞動部建議移除評點制，另外也建請透過修法方式，設立僑生自由身分制度，藉此讓企業延攬人才。

立法院外交及國防委員會今天邀請僑委會委員長徐佳青報告「如何增進海外僑胞對國家之認同與支持具體做法」，並備質詢。

民進黨立委羅美玲質詢指出，為滿足產業所需人力，國發會2022年提出，外籍勞動力在2030年必須淨增40萬人，其中僑外生就要20萬人，不過從過去資料觀察，每年僑外畢業生約1萬3000人，留在台灣工作人數僅5000、6000人，不到一半。

羅美玲進一步說，她接獲畢業僑生陳情，因為評點制的關係，導致無法順利求職或是雇主寧願雇用本地人，詢問僑委會有何對策。

徐佳青表示，僑委會已向勞動部建議移除評點制門檻，另外也希望透過修法方式，建立僑生自由身分制度，讓雇主端不會因為資本額、營業額等規範，限制聘僱僑生機會。

徐佳青補充說明，國發會也主導跨部會協調教育部、外交部、僑委會、經濟部等部會不定期加入討論，盤點出國內產業需求人力結構狀況，有產業合作專班部分，基本上以6大類為目標，其中在農業有遇到較大挑戰，要從市場端找到願意合作的企業、農場，沒有那麼容易，因為農業有季節性、產區的狀況限制。

徐佳青也提到，考量台灣長照人力缺乏，也希望加強該領域，目前衛福部協調長照機構建立實習制度，學校端也要配合，每個環節須落實執行。

至於民進黨立委陳培瑜建議僑委會可添購有國旗圖樣的加油棒，讓海外僑民為台灣代表隊加油並凝聚認同。

徐佳青表示，僑委會過去已有採購國旗圖樣手搖旗，直接寄出去給僑團運用，至於加油棒部分，可以和僑團討論，近年來已經有採購如台灣黑熊等的大型布偶，在台灣隊比賽時加以運用，也得到互動、吸睛效果。