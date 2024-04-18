立院初審地制法 4縣市有望增加山地原住民議員席次

現行平地原住民若滿1500人，可選出1席平地原住民縣市議員，但縣市需有山地鄉才能選出山地原住民縣市議員，立法院內政、司法及法制委員會今天聯席審查，初審通過地方制度法第33條修正草案，讓非六都的縣市能比照平地原住民規範，只要滿1500人即可選出山地原住民議員席次，初估彰化、雲林、基隆、新竹市將各增1席議員。

立法院內政、司法及法制委員會聯席會議今天審查地方制度法部分條文修正草案。現行地方制度法第33條規定，平地原住民如滿1500人，可選出一席平地原住民地方議員，但有山地鄉的縣市才可選出山地原住民議員。

提案的原民立委高金素梅不滿稱，當前山地原住民有49％移居已都會區，卻受法令限制無法選出山地民代，只能被迫投給漢人，無法保障山原權益，更剝奪其參政權和遷徙自由，據她辦公室推估，修法後會增加山原議員席次，有彰化縣、雲林縣、基隆市、新竹市，僅有4席。

上屆已提出該修正案的民進黨原民立委伍麗華也表態贊同，並主張鄉鎮市民意代表一併處理，

內政部次長吳容輝坦言需要檢討，當時制定這條時確實把非原民鄉的山地原住民疏漏掉，對修法樂觀其成。他說，若採「外加」席次的方式，試算後，對區域席次影響不大，也不能因為修法影響區域席次，並澄清山地原住民並非沒有參政權，只是無法投入山原民代選舉。

民進黨立委李柏毅指出，依地制法規定，縣市人口160萬人以下者，議員總額不得超過57席，人口80萬人以下者，議員總額不得超過43人，詢問2026年地方選舉時，哪些縣市會因為人口減少影響席次，也盼將山地原住民議員與地方議員總額一併檢討。

吳容輝則說，目前屏東縣和台東縣影響最大，粗估屏東縣將減少12席議員，希望能緩降，而非一次大量減少；山地原住民議員部分，假設大家對修法草案有共識的話，應該以「外加」，而不是「內含」的方式。

經討論，最終通過高金素梅提案版本，但院會討論前須經黨團協商。草案明定，在不影響現有席次的原則上，山地原住民滿1500人以上或有山地鄉者，應有山地原住民議員名額。伍麗華則提醒，高金所提的條文版本中提及，市及無山地鄉只要原住民人口在1500人以上，應選出原住民議員，是否代表將打破山、平原限制，恐怕與上述條文有衝突。

此外，國民黨立委賴士葆提案修改地制法，增訂由上而下啟動直轄市、縣市單獨或合併改制為直轄市，應該經過有涉及的縣市議會同意；國民黨立委陳玉珍也增訂第7條之4，授權制定離島基本法，但朝野立委無共識而保留，將另期再審。