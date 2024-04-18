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韓國瑜會晤紐西蘭國會訪團 雙方欲加強交流合作

中央社／ 台北18日電
立法院長韓國瑜（右）18日在立法院接見紐西蘭國會跨黨派友台小組訪台團一行，左為紐西蘭國會「衛生委員會」主席烏分戴爾（Sam Uffindell）。中央社
立法院長韓國瑜（右）18日在立法院接見紐西蘭國會跨黨派友台小組訪台團一行，左為紐西蘭國會「衛生委員會」主席烏分戴爾（Sam Uffindell）。中央社

立法院長韓國瑜今天接見紐西蘭國會跨黨派友台小組訪台團，盛讚紐西蘭美麗友善，台灣民眾對紐西蘭充滿好感。紐西蘭國會跨黨派友台小組共同主席李瑞說，台灣成就非凡，紐西蘭希望和台灣在多方面持續合作。

李瑞（Ingrid Leary，又譯：萊瑞）一行拜會韓國瑜，立法院副院長江啟臣、國民黨立委黃仁、民眾黨立委麥玉珍作陪。韓國瑜致詞指出，紐西蘭美麗友善，物產豐富物產，台灣民眾對紐西蘭充滿好感，尤其是轟動全世界的電影「魔戒」在紐西蘭實景拍攝，很多台灣人都看過這部電影，深深為紐西蘭美麗風景著迷。

李瑞致詞時說，他們是今年第一個到台灣的紐西蘭跨黨派國會議員訪團，主要目的是要更進一步促進紐西蘭與台灣的關係，這個訪團成員來自各政黨，代表紐西蘭國會要加強與台灣的關係和友誼。

他表示，台紐自2013年簽訂「台紐經濟合作協定」（ANZTEC）後，雙邊在貿易、原民事務、農業及文化等領域交流日益密切，希望未來手續深化與台灣的關係。

李瑞表示，紐西蘭和台灣共享民主、法治、人權價值，台灣成就非凡，紐西蘭希望和台灣持續多方面合作。

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