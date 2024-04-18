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蘇系「搓湯圓」布局2026？ 正國會：看蘇巧慧能否從抬轎人能成為坐轎人

聯合報／ 記者劉懿萱李定宇／新北即時報導
民進黨立委蘇巧慧（中）15日在20餘位蘇系、新系與英系立委民代陪同下前往新北市黨部登記參選主委。本報資料照片
民進黨立委蘇巧慧（中）15日在20餘位蘇系、新系與英系立委民代陪同下前往新北市黨部登記參選主委。本報資料照片

民進黨新北市黨部主委選舉，在正國會余天退出主委選舉後，引發蘇系「搓湯圓」聯想。蘇系及正國會均否認此事，但蘇選主委目的明顯，即為提前布局2026，如此一來，蘇需提前被外界檢視，其實力能否讓她從抬轎人，能成為坐轎人，仍有待觀察。

蘇系人士指出，不管是誰要選，都應積極拜訪黨員做桶箍。外界傳出蘇系搓湯圓，該人士否認蘇系曾去找余天，但坦言「不會期待沒有競爭」，良性競爭是好事，沒有外界想得那麼激烈。

蘇系人士說，上周日內部致電給各派系說明蘇巧慧要參選主委時，正國會、余天甚至李亞萍都沒接電話「至少打10來通」，直到昨天中午正國會還指示同派系議員、立委全力動員，晚間卻突然說不選。

正國會人士先是否認蘇系曾來找余天談話，隨後說，大家都知道這是為2026布局，但正國會在新北有6席議員、2席立委，地方影響力足夠，認為市長黨內初選將會白熱化，「就看蘇實力，能否說服大家，讓她從抬轎人能成為坐轎人」。

有派系人士說，蘇系長期以來作風如此，很難不讓人懷疑蘇系是否在此事有出力，像是隸屬湧言會系統議員李宇翔，曾在社群砲打蘇巧慧登記參選主委「還沒選上就這樣，選上還得了」，即使李最後刪文，但派系間仍有待整合。

正國會人士分析，蘇巧慧過去經歷僅擔任過律師，之後連三屆立委，黨職的經歷並不完備，行政院前院長蘇貞昌為首的蘇系，在520內閣布局中，也未有施展拳腳的舞台，對於蘇巧慧而言若奪下新北黨部主委，無疑可鞏固蘇系地位，保持住目前與新潮流、英系的合作關係，同時透過議員席次分配，鞏固2026選區的支持度。

蘇系議員彭一書則認為，蘇巧慧雖黨務歷練較少，擔任主委可熟悉黨務運作，甚至帶入新的模式運作，主委一職能協助蘇巧慧擴充人脈、增加黨務經歷，「讓外界看見蘇巧慧的實力，才是參選較重要因素」。

正國會 蘇巧慧

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