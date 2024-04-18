快訊

台積電宣布資本支出 維持280億美元到320億美元不變

雷雨今狂襲雙北！下周兩波鋒面接力報到「雨可能比今天更大」

澳洲主教遇刺後報平安！大器「原諒凶嫌」 還要為他禱告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞幕後／余天參選又退選 正國會「被突襲」今晚討論下一步

聯合報／ 記者葉德正張曼蘋／新北即時報導
民進黨前立委余天（右）宣布退選新北市黨部主委。圖／本報資料照片
民進黨前立委余天（右）宣布退選新北市黨部主委。圖／本報資料照片

新北民進黨正國會前立委余天「登記又退選」新北黨部主委，震撼地方，就連正國會內部也有被「突襲」感覺，如今剩下蘇系立委蘇巧慧選，受各界關注。據悉，呼聲最高的「大師兄」陳啟能無意願，將確定不會再派人選，正國會要角今傍晚有餐敘會議，可能討論後續。

知情人士表示，正國會一直討論要讓陳啟能出來選，就連12日中午的固定會議中，派系內要角多數均出席，包括內政部長林右昌、正國會辦公室執行長蔡美華、立委等人都在場，但會議中仍討論以推派陳啟能為主，並未提到余天的名字，「那天卻突然跑出余天要參選、登記，然後又不選，大家都不知情」。

「現在下一步就懸在那。」知情人士坦言，爭取主委就是為派系鋪路，如今陷入誰要去扛後面這局，陳啟能因身體不好才住院完，力不從心，剩下沒幾天可登記，也許今天傍晚的餐會上，大家會先開始討論，只是再推人出來的機會偏低。

正國會祕書長李建興說，余天參選與退選，都被外界解讀成派系對立，實在不公平，余其實只是想要為黨奉獻，過去當主委、立委，也從來沒有偏袒過哪一方，當初三重立委選舉也是把跨派系議員找來協調，只是他也沒聽說今要開會討論新人選。

陳啟能在新北掌握數千張黨員票，被認為最有條件承擔責任。陳啟能今受訪表示，未來正國會是否產生新的人選還有變化，雖然派系內希望他參選，但他認為自己身為民代難兼顧，一直都是拒絕的。

至於蘇巧慧有意2026市長選舉，卻也出面爭取主委。陳啟能說，新北市黨部主委的工作，就要全力輔選未來的市長與所有選區的議員，就算能力再好，「怎麼可能總統兼行政院長，行政院長也不可能兼內政部長，公職兼黨職的確會陷入尷尬局面」。

地方人士指出，余天退選後，讓地方非常震撼，因陳啟能意願很低，又找不到其他人選，這次雖可能真的不會再派人，「但也能成為正國會以退為進，爭取2026的重要籌碼」。

余天 正國會

延伸閱讀

余天不選新北黨部主委 李坤城：應該就是蘇巧慧了

蘇巧慧成交棒勁敵？ 侯友宜：離選舉還一段時間

余天棄選新北黨部主委 蘇巧慧曝李亞萍聯繫她講這些事

余天突拋震撼彈「不選新北黨部主委」 蘇巧慧發聲了

相關新聞

新聞幕後／余天參選又退選 正國會「被突襲」今晚討論下一步

新北民進黨正國會前立委余天「登記又退選」新北黨部主委，震撼地方，就連正國會內部也有被「突襲」感覺，如今剩下蘇系立委蘇巧慧...

蔡英文請柯文哲進府 談的第一件事關係1050萬人的權益

民眾黨主席柯文哲上午說，日前他被蔡英文總統叫進總統府時，談的第一件事就是勞保年金改革，因為牽涉到1千50萬人，絕對比軍公...

獨／快刀斬亂麻！余天今完成退選程序 拿回20萬元保證金

新北民進黨正國會前立委余天「登記又退選」新北黨部主委，震撼地方。民進黨新北黨部指出，余天幕僚下午約2點左右帶著資料來撤回...

反對建啤割地！王鴻薇提「公私併」幫北科大找地 教育部政次讚好方法

建國啤酒廠校地變更為台北科技大學用地，立委王鴻薇日前表示，建啤活古蹟在都計法下被割地形同遭判死刑。今天立法院召開教育文化...

韓國瑜會晤紐西蘭國會訪團 雙方欲加強交流合作

立法院長韓國瑜今天接見紐西蘭國會跨黨派友台小組訪台團，盛讚紐西蘭美麗友善，台灣民眾對紐西蘭充滿好感。紐西蘭國會跨黨派友台...

綠新北主委戰余天參選又退選 2026蘇巧慧穩了？ 派系整合是關鍵

民進黨新北市黨部主委選舉，原本是正國會前立委余天對決蘇系立委蘇巧慧的「派系之爭」，17日晚間余天卻在臉書重磅宣布不選，蘇也立刻發文感謝余天提攜後輩，短短2日戰局大逆轉，讓地方政壇錯愕，直呼簡直是2022年新北主委選舉戲碼重演。而如今正國會再另派人選的可能性偏低，但這是否代表蘇巧慧2026年縣市長選舉也「穩了」？其實仍有變數。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。