新聞幕後／余天參選又退選 正國會「被突襲」今晚討論下一步

新北民進黨正國會前立委余天「登記又退選」新北黨部主委，震撼地方，就連正國會內部也有被「突襲」感覺，如今剩下蘇系立委蘇巧慧選，受各界關注。據悉，呼聲最高的「大師兄」陳啟能無意願，將確定不會再派人選，正國會要角今傍晚有餐敘會議，可能討論後續。

知情人士表示，正國會一直討論要讓陳啟能出來選，就連12日中午的固定會議中，派系內要角多數均出席，包括內政部長林右昌、正國會辦公室執行長蔡美華、立委等人都在場，但會議中仍討論以推派陳啟能為主，並未提到余天的名字，「那天卻突然跑出余天要參選、登記，然後又不選，大家都不知情」。

「現在下一步就懸在那。」知情人士坦言，爭取主委就是為派系鋪路，如今陷入誰要去扛後面這局，陳啟能因身體不好才住院完，力不從心，剩下沒幾天可登記，也許今天傍晚的餐會上，大家會先開始討論，只是再推人出來的機會偏低。

正國會祕書長李建興說，余天參選與退選，都被外界解讀成派系對立，實在不公平，余其實只是想要為黨奉獻，過去當主委、立委，也從來沒有偏袒過哪一方，當初三重立委選舉也是把跨派系議員找來協調，只是他也沒聽說今要開會討論新人選。

陳啟能在新北掌握數千張黨員票，被認為最有條件承擔責任。陳啟能今受訪表示，未來正國會是否產生新的人選還有變化，雖然派系內希望他參選，但他認為自己身為民代難兼顧，一直都是拒絕的。

至於蘇巧慧有意2026市長選舉，卻也出面爭取主委。陳啟能說，新北市黨部主委的工作，就要全力輔選未來的市長與所有選區的議員，就算能力再好，「怎麼可能總統兼行政院長，行政院長也不可能兼內政部長，公職兼黨職的確會陷入尷尬局面」。

地方人士指出，余天退選後，讓地方非常震撼，因陳啟能意願很低，又找不到其他人選，這次雖可能真的不會再派人，「但也能成為正國會以退為進，爭取2026的重要籌碼」。