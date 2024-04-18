蔡英文請柯文哲進府 談的第一件事關係1050萬人的權益

民眾黨主席柯文哲上午說，日前他被蔡英文總統叫進總統府時，談的第一件事就是勞保年金改革，因為牽涉到1千50萬人，絕對比軍公教的年改影響層面更大，應該愈早解決愈好，也到了要面對的時刻。

中華民國全國總工會上午表揚全國模範勞工，同時代表國際工會聯合會亞太區會捐款1萬美金用於花蓮震災。除了柯文哲，勞動部次長王安邦、國民黨秘書長黃健庭、立委廖偉翔也受邀與會。

柯文哲致詞時說，他被蔡英文總統叫進總統府時，蔡總統談的第一件事就是勞保年金改革，這個人數實在太多，牽涉到1千50萬人，絕對比軍公教的年改影響層面更大，而軍公教年改都已經搞成這樣，所以到底勞保年金要怎麼改，是很大的問題。

他說，很高興全國總工會自己也設立智庫，他相信這個問題應該愈早解決愈好，且20年前解決比較好解決，時間愈拖就愈困難，這也到了要面對的時刻。

全國總工會理事長溫國銘說，有人提到政府的潛藏性負債一詞，說到2023年會達到13兆元，他希望不要再提，因為「高興就做（意指執政），不高興就不要做」，全台勞工有1千50萬人，人才也很多。目前對勞動政策「雖不滿意，但還可以接受」希望勞動部維持現狀，並拓展收入，這才最重要。

他話鋒一轉，表示感謝勞動部長許銘春，這一兩年把勞動基金經營的非常好，去年就賺了7194億元，今年二月已經賺了2千5百多億元，如果繼續保持這樣的盈利狀況，相信勞保基金絕對不會倒。