蔡英文請柯文哲進府 談的第一件事關係1050萬人的權益
民眾黨主席柯文哲上午說，日前他被蔡英文總統叫進總統府時，談的第一件事就是勞保年金改革，因為牽涉到1千50萬人，絕對比軍公教的年改影響層面更大，應該愈早解決愈好，也到了要面對的時刻。
中華民國全國總工會上午表揚全國模範勞工，同時代表國際工會聯合會亞太區會捐款1萬美金用於花蓮震災。除了柯文哲，勞動部次長王安邦、國民黨秘書長黃健庭、立委廖偉翔也受邀與會。
柯文哲致詞時說，他被蔡英文總統叫進總統府時，蔡總統談的第一件事就是勞保年金改革，這個人數實在太多，牽涉到1千50萬人，絕對比軍公教的年改影響層面更大，而軍公教年改都已經搞成這樣，所以到底勞保年金要怎麼改，是很大的問題。
他說，很高興全國總工會自己也設立智庫，他相信這個問題應該愈早解決愈好，且20年前解決比較好解決，時間愈拖就愈困難，這也到了要面對的時刻。
全國總工會理事長溫國銘說，有人提到政府的潛藏性負債一詞，說到2023年會達到13兆元，他希望不要再提，因為「高興就做（意指執政），不高興就不要做」，全台勞工有1千50萬人，人才也很多。目前對勞動政策「雖不滿意，但還可以接受」希望勞動部維持現狀，並拓展收入，這才最重要。
他話鋒一轉，表示感謝勞動部長許銘春，這一兩年把勞動基金經營的非常好，去年就賺了7194億元，今年二月已經賺了2千5百多億元，如果繼續保持這樣的盈利狀況，相信勞保基金絕對不會倒。
王安邦說，全國總工會是少數可以代表政府參與國際勞工交流的勞工組織，也是少數成立智庫的勞工團體，勞動部一定全力支持。他也說，全國總工會會員數超過3百萬人，但此次獲表揚的模範勞工僅103人，因此表現一定是非常優異，相信除了在職場上的努力，甚至為勞工權益的爭取，還有為家庭的努力，模範勞工在每一件事情上，都可以成為各界的表率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言