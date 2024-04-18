疫後特別預算 陳建仁：普發現金、TPASS月票成效顯著

準總統賴清德520上任前，各部會陸續清理戰場，交通部的三大戰場中，除赴陸禁團令延後到6月留給賴清德決策空間外；今年來台觀光客目標已從1200萬下修到1000萬；引發民怨的交通違規記點制，也已限縮到現場舉發案件才記點。賴清德貫徹意志到行政單位，據了解，為解決記點民怨，賴清德不惜三度對行政院副院長鄭文燦說重話，如今政策髮夾彎，駕駛叫好，但台灣「行人地獄」惡名未除，如何徹底翻轉仍是挑戰。

2024-04-18 13:42