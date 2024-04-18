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疫後特別預算 陳建仁：普發現金、TPASS月票成效顯著

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
財政部、交通部等部會今天在行政院會報告「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算執行情形與成效」報告，行政院發言人林子倫主持會後記者會。記者侯俐安／攝影
財政部、交通部等部會今天在行政院會報告「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算執行情形與成效」報告，行政院發言人林子倫主持會後記者會。記者侯俐安／攝影

財政部、交通部等部會今天在行政院會報告「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算執行情形與成效」報告，行政院長陳建仁表示，全民共享普發現金已經在今年1月底截止，共超過2348萬人領取；TPASS通勤月票至今年4月9日已有約593.3萬人次購買，使用人次約4.33億人次，政策成效非常顯著。

陳建仁表示，為強化台灣整體經濟與產業韌性，他已責成經濟部推動產業及中小企業升級轉型措施。

陳建仁表示，TPASS通勤月票至今年4月9日已有約593.3萬人次購買，使用人次約4.33億人次，公共運輸運量較實施前成長15.8%，政策成效非常顯著。2023年全年來台旅客也達648.69萬人次，顯見「加速擴大吸引國際觀光客方案」帶動台灣觀光產業復甦。

陳建仁表示，農業部執行「強化農業韌性-農漁民協助措施執行」，從環境、社會、經濟的永續發展三大面向來推展相關行動計畫。衛福部除了挹注全民健康保險基金200億元，並加強照顧低收、中低收入戶等各類弱勢對象106萬餘人、補助國民年金保險被保險人166萬餘人保費。

陳建仁表示，為減輕民眾房貸負擔，開辦「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，核撥金額逾146億元，執行率高達9成。

此外，陳建仁表示，文化成年禮金（即文化幣），領取率已經達到87.07%，使用金額8.7億元，發放對象擴大為16至22歲，受益人數由98萬人增加至150萬人。

陳建仁表示，為強化弱勢學生照顧、協助青年減輕負擔，教育部推動「疫後就學貸款補助方案」，總計近46萬人受惠、補助金額達178億元。

共享經濟 國民年金保險 陳建仁

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