籲成立運動發展部 國民黨團：賴清德不要選前承諾選後成空

國民黨團今舉行記者會，呼籲政府成立「運動發展部」，黨團書記長洪孟楷說，已重新提出「運動發展部組織法」草案，呼籲準總統賴清德傾聽民意，正面回應民意的訴求。

洪孟楷指出，推動成立運動發展部的重要性，在於推動體育項目，絕對不是只有單一體育，包括了人才培育、產業發展、國際接軌、壯年樂活等四大面向，運動發展部成立勢在必行。

黨團副書記長萬美玲表示，賴清德大選期間提出成立「運動發展部」的政見，具體提出200億元預算規模，國人不希望賴清德選前承諾，選後成空。據教育部資料，政府投入體育公務資源預算，無論是體育署、國訓中心、國家運動科學中心、體育發展基金，近三年預算總計只有130億元左右，距離賴清德的200億元預算政見，仍有70億元的差距。

國民黨立委羅廷瑋表示，不論是棒球、籃球、電競、賽車，選手遇到最大困境即體育署，補助選手出賽經費是鐵板一塊，體育署對於各類型運動員的挹注，少之又少。他舉例，劉君眉為教育部認可的體育賽車選手，編號67，近期出國比賽，苦惱經費短缺，等不到體育署協助向企業募款或一通關心的電話。劉君眉自行於募資平台向外界尋求募款，一周後有258人捐助，共募得86萬元。

運動選手出身的國民黨立委林倩綺表示，行政院長陳建仁在3月19日在接受質詢時曾說，受制於行政院組織法、預算和員額上的困難，現在階段沒有將體育署升格為「運動發展部」的計畫。日前參加奧運倒數100天活動，看到滿場摘金、奪冠的能量，這正是全民投入運動，成立「運動發展部」契機。

國民黨立委葛如鈞表示，據體育署統計，民國112年我國運動人口達82.6%，運動消費支出從106年1268億元，成長為108年1400億元，增幅高達10%，顯示無論是運動人口和運動消費都是逐步成長。中央政府運動事務上顯得消極，體育署將許多業務外包。

葛如鈞指出，2022年遊戲電競產業的調查報告，竟由文化部完成，甚至體育署長不知有此事。電競產業依據「運動產業發展條例」管理，主管機關是體育署，體育署將相關業務外包，顯見根本無法承擔全國性體育運動事務、新興運動事務的發展。

葛如鈞表示，現在運動項目已非單一體育，經常跨領域。文化部屬中央一級機關，年度預算126億元，員額編制318人。主管運動體育發展的體育署僅中央三級機關，年度預算39億元，員額編制125人，看不出政府促進運動產業的誠意與決心。

葛如鈞指出，2022年全球電競產業收入超過337億元，參與人口超過5億人次，估未來電子競技參與人口超過6.4億人次，若要把運動產業交給三級機關主管，落後各國的距離將會是好幾個光年。