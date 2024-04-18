傅崐萁率團訪中「時間目的都錯」 綠委酸不如這時候去

國民黨立法院黨團總召傅崐萁月底將率多位國民黨立委訪問中國大陸，民進黨立委陳冠廷今酸，時間地點目的都不對，建議傅崐萁可在「6月4日」赴中，別再520（新任總統就職）前，順便把前總統馬英九每年6月4日都會發表的自由民主文章帶過去念，不僅增加影響力，還能傳遞正確訊息。

民進黨立委李坤城說，開議期間訪中確實不妥，國民黨不知道是不是一邊黑臉、一邊白臉，且傅崐萁是花蓮唯一區域立委，需要協助地震後的災後重建，若在乎賑災，應該留在花蓮。

李坤城說，現在國民黨其他重要人物要接續在520前訪中，將對國際釋出不利訊息，希望520前台灣內部能團結一致，就像立法院長韓國瑜也說，三黨對兩岸、國防及外交上有相同共識。

民進黨立委賴瑞隆認為，傅崐萁過去就是親中形象，應該跟國民黨整體政策方向不一致；520前夕，中國甚至對台灣還有不友善的動作，這時由國民黨總召率20名立委訪中適合嗎？現在國民黨作為國會最大黨，動輒觀瞻，應該思考自己的作為。

賴瑞隆強調，這不只在挑戰台灣人底線，也是挑戰國民黨底線，國民黨恐怕要說清楚，若國民黨主席朱立倫默許讓傅崐萁代表國民黨，對台灣是好事嗎？期盼傅崐萁懸崖勒馬、審慎思考，若執意如此，民意會強烈反彈。

陳冠廷則諷刺，建議國民黨6月4日去，不要在520前，又在會期中，真的不妥當，如果真的要去，可把前總統馬英九在每年6月4日都會寫民主、自由想法的文章帶過去念，對台灣的影響力會增加，也能傳遞正確訊息。

陳冠廷說，馬英九訪中後，國民黨馬上跟著去，雖然台灣人不是很在意，但國際媒體還是有報導，如朝日新聞就說這是牽制下任總統，馬有這樣的前例，國際媒體也有這樣的說法，傅崐萁訪中會有什麼負面影響，難道不知道嗎？

陳批評，這些做法並不可取，作為國會議員，在會期中應該義務出席委員會跟會期，結果傅崐萁又在520新任總統當選前出訪，時間地點目的都不對，請問傅崐萁去幹嘛？