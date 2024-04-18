快訊

寶林茶室案將開「破案」記者會？北市警察局長曝：有重大發現

王美花說沒聽說415本來要限電 張嘉郡秀台電內部簡訊打臉

南韓首爾車站列車追撞！287名乘客感受「劇烈搖晃」嚇壞、4人受輕傷

徐佳青：520總統就職慶典 已870僑民報名參與

中央社／ 台北18日電
立法院外交及國防委員會18日邀請僑務委員會委員長徐佳青報告「如何增進海外僑胞對國家之認同與支持具體做法」，並備質詢。中央社
立法院外交及國防委員會18日邀請僑務委員會委員長徐佳青報告「如何增進海外僑胞對國家之認同與支持具體做法」，並備質詢。中央社

總統、副總統就職典禮定5月20日舉行，僑委會委員長徐佳青今天指出，截至今天已有870名僑胞報名參加520慶典活動，報名至5月10日截止，僑委會規劃的活動座位將有1500至1700席左右。

立法院外交及國防委員會今天邀請僑委會委員長徐佳青報告「如何增進海外僑胞對國家之認同與支持具體做法」，並備質詢。國民黨立委楊瓊瓔、民眾黨立委林憶君質詢僑胞報名參加第16任總統、副總統就職慶典活動的情況。

徐佳青表示，從4月上旬公布報名系統以後，截至今天為止，已有870人報名參加，僑胞個人報名到5月10日截止，評估僑胞座位區將會是在1500到1700席左右，目前還有3週左右的報名時間。

林憶君指出，僑委會從公布到報名截止的時間只有約1個月，據她所知有些外館還拖延2週才公布報名訊息，等同僑胞實際上只有3至5週不等的時間可以買機票，但從1月總統大選結束到就職典禮有4個月時間，應該更早之前就要開始準備。

徐佳青指出，確實僑委會有思考到這個狀況，但國慶慶典開放僑民報名參加典禮的期間，差不多也都是3週到1個月之間，今年總統就職典禮比照2016年就職典禮，報名期間也是1個月左右。

徐佳青說明，海外有心想參加總統就職典禮的僑民，大概都有心理準備，有些僑民在報名系統開放前詢問僑委會時，僑委會都會解釋大概情況，但線上報名系統必須要等就職典禮籌備委員會開完會以後，才可以正式上線，但相關作業在3月就已開始準備，未來希望報名時間可以再往前。

國民黨立委徐巧芯質詢，僑委會透過官網、臉書等平台發布的「美德請恁來做客」總統、副總統就職慶典活動報名圖片，圖片裡總統府插圖的旗幟，並未繪製中華民國國旗，而是由一面小紅旗代替。

徐佳青表示，圖片上的僑委會標誌，就已經有中華民國國旗，但圖片確實是有設計不當的地方，僑委會會修正這張圖片。

僑委會 徐佳青

延伸閱讀

僑委會主委徐佳青不證實留任否 但說方向不會有大改變

傅崐萁將率藍委團訪陸 民進黨立委齊轟

傳續任僑委會委員長 徐佳青：方向上沒有太大改變

賴清德入選百大影響力人物 涉外人士：國家的成就

相關新聞

余天棄選新北黨部主委 蘇巧慧曝李亞萍聯繫她講這些事

民進黨新北市黨部主委選舉，原本上演正國會立委余天對決蘇系立委蘇巧慧，但余昨天深夜拋震撼彈宣布退出。蘇巧慧今天受訪透露，余...

蔡英文請柯文哲進府 談的第一件事關係1500萬人的權益

民眾黨主席柯文哲上午說，日前他被蔡英文總統叫進總統府時，談的第一件事就是勞保年金改革，因為牽涉到1千50萬人，絕對比軍公...

新聞幕後／余天參選又退選 正國會「被突襲」今晚討論下一步

新北民進黨正國會前立委余天「登記又退選」新北黨部主委，震撼地方，就連正國會內部也有被「突襲」感覺，如今剩下蘇系立委蘇巧慧...

賴副總統肯定青少年傑出志工 看見年輕世代的熱情

副總統賴清德今天接見台新青少年志工菁英獎得主，肯定得獎學生不僅用心觀察他人需要，並且結合專業，以熱情、活力真誠行動，為台...

疫後特別預算 陳建仁：普發現金、TPASS月票成效顯著

財政部、交通部等部會今天在行政院會報告「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算執行情形與成效」報告，行政院長陳...

控放縱野生肉品產業鏈猖獗 動保團體要求監院彈劾林業署長

立法院上周審查「野生動物保育法」部分條文修正草案，討論是否全面禁用獸鋏，多個動保團體也在立院門口訴求禁用獸鋏、山豬吊等金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。