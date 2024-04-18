體育署升格體育部 藍批教育部不積極綠說茲事體大

國民黨立委今天在立法院教育委員會質詢，教育部是否已就體育署升格體育部成立推動小組，教育部次長劉孟奇答詢說，要等新政府再來規劃，遭到國民黨立委批評不積極。不過，民進黨立委認為，升格茲事體大，不許倉促，不應為了趕時間，匆匆提出。

立法院教育委員會今天審查大學法第35條條文修正草案、專科學校法第44條條文修正草案及國民體育法部分條文修正草案等案。

準總統賴清德在競選期間提出成立體育暨運動發展部，藍綠立委今天為此在立法院交鋒。

國民黨立委洪孟楷與萬美玲今天除了在立法院舉行記者會，也在教委會質詢關於體育署升格體育部的議題。洪孟楷表示，現在剩下1個月就要520了，他主張成立體育發展部，賴清德在競選時也承諾成立運動發展部，現在有沒有這樣的規劃。

劉孟奇表示，現在要等新政府再來規劃，也應該由行政院層級來做的事情。

洪孟楷說，不應等新政府上台，現階段就應該做，只要方向要這樣做，就應該往這方向推動，要求教育部成立一個升格推動小組，難道現在就空轉嗎。

劉孟奇表示，署升格為部應由行政院來發動，教育部尊重相關指示。

劉孟奇的答詢，遭洪孟楷與萬美玲質疑。洪孟楷說，教育部非常消極、不積極。萬美玲說，她要求教育部去研議，至少研議出一個方面，等新政府上來，可以更快進入狀況，她只要求1個月提出研議報告。

不過，隨後質詢的民進黨立委吳沛憶，表達反對立場。她表示，體育署升格為體育部，不是改一個字而已，是一個國家體育政策整體盤整的契機，涉及組織編組、人事來源，不許倉促，若是像韓國的雙元部會，組織、人事架構就會不一樣，不能為了趕時間，匆促提出，一定要充分討論，更應邀民間、選手、運動產業、專家學者充分討論後，才去處理法的問題。

對於劉孟奇回覆願先行研議，民進黨立委莊瑞雄表示，不要聽國民黨立委隨便講，國民黨立委在院會質詢就說看守內閣不能亂做，在委員會又說要1個月提出，體育署升格不只是涉及組織改革，思維若沒變，就沒有重大意義，他不認為1個月可以弄出來，要教育部不能倉促為之。