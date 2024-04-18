快訊

寶林茶室案將開「破案」記者會？北市警察局長曝：有重大發現

王美花說沒聽說415本來要限電 張嘉郡秀台電內部簡訊打臉

南韓首爾車站列車追撞！287名乘客感受「劇烈搖晃」嚇壞、4人受輕傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

準備接棒侯友宜？ 洪孟楷：捲起袖子做事較重要

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團書記長洪孟楷（圖）。圖／聯合報系資料照片
國民黨團書記長洪孟楷（圖）。圖／聯合報系資料照片

台北市副市長李四川上午接受訪問，指國民黨應推青壯世代參選新北市長。被認為是潛在人選的國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，距離選舉還有兩年多，放眼當下，捲起袖子做事比較重要。

針對李四川提到新北市長可由青壯世代接棒，洪孟楷說，2026縣市長選舉距離現在還有兩年多的時間，最重要的是每個人把每個人的角色給做好。李四川過去擔任過新北市副市長、高雄市副市長，現為台北市副市長，對每一個城市都充滿了愛跟建設，有非常多建設留在各個城市裡面，這些建設也都是可長可久的。只要是為了新北市好的人，相信都會是2026年新北市長最好的人選，此時此刻每個人把每件事情做好。

洪孟楷也說，其實年齡不是重點，他本身為第10屆藍營最年輕的立法委員，到第11屆（本屆）已彷彿中生代。年齡是一回事，重點是有無心要幫全體國人做事。現階段藍營的兄弟姐妹就是同枝連氣，為全台人民打拚，他個人也是新北市的立委，為新北爭取中央的預算、建設責無旁貸，這是現階段的工作，放眼當下，捲起袖子做事比較重要。

李四川 洪孟楷

延伸閱讀

傅崐萁帶團訪陸遭綠批 洪孟楷：獲利的不也是執政者

蘇巧慧成交棒勁敵？ 侯友宜：離選舉還一段時間

萬安警報解除？李四川稱不喜歡選舉 蔣萬安回應2人默契

選新北呼聲高 李四川曝真正態度 蔣萬安沒問4字展默契

相關新聞

余天棄選新北黨部主委 蘇巧慧曝李亞萍聯繫她講這些事

民進黨新北市黨部主委選舉，原本上演正國會立委余天對決蘇系立委蘇巧慧，但余昨天深夜拋震撼彈宣布退出。蘇巧慧今天受訪透露，余...

新聞幕後／余天參選又退選 正國會「被突襲」今晚討論下一步

新北民進黨正國會前立委余天「登記又退選」新北黨部主委，震撼地方，就連正國會內部也有被「突襲」感覺，如今剩下蘇系立委蘇巧慧...

蔡英文請柯文哲進府 談的第一件事關係1500萬人的權益

民眾黨主席柯文哲上午說，日前他被蔡英文總統叫進總統府時，談的第一件事就是勞保年金改革，因為牽涉到1千50萬人，絕對比軍公...

賴副總統肯定青少年傑出志工 看見年輕世代的熱情

副總統賴清德今天接見台新青少年志工菁英獎得主，肯定得獎學生不僅用心觀察他人需要，並且結合專業，以熱情、活力真誠行動，為台...

疫後特別預算 陳建仁：普發現金、TPASS月票成效顯著

財政部、交通部等部會今天在行政院會報告「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算執行情形與成效」報告，行政院長陳...

控放縱野生肉品產業鏈猖獗 動保團體要求監院彈劾林業署長

立法院上周審查「野生動物保育法」部分條文修正草案，討論是否全面禁用獸鋏，多個動保團體也在立院門口訴求禁用獸鋏、山豬吊等金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。