準備接棒侯友宜？ 洪孟楷：捲起袖子做事較重要

台北市副市長李四川上午接受訪問，指國民黨應推青壯世代參選新北市長。被認為是潛在人選的國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，距離選舉還有兩年多，放眼當下，捲起袖子做事比較重要。

針對李四川提到新北市長可由青壯世代接棒，洪孟楷說，2026縣市長選舉距離現在還有兩年多的時間，最重要的是每個人把每個人的角色給做好。李四川過去擔任過新北市副市長、高雄市副市長，現為台北市副市長，對每一個城市都充滿了愛跟建設，有非常多建設留在各個城市裡面，這些建設也都是可長可久的。只要是為了新北市好的人，相信都會是2026年新北市長最好的人選，此時此刻每個人把每件事情做好。

洪孟楷也說，其實年齡不是重點，他本身為第10屆藍營最年輕的立法委員，到第11屆（本屆）已彷彿中生代。年齡是一回事，重點是有無心要幫全體國人做事。現階段藍營的兄弟姐妹就是同枝連氣，為全台人民打拚，他個人也是新北市的立委，為新北爭取中央的預算、建設責無旁貸，這是現階段的工作，放眼當下，捲起袖子做事比較重要。