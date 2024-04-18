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幕後／傅崐萁宣布25日率團訪陸 多名藍委感壓力取消

聯合報／ 記者唐筱恬屈彥辰／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁25日將率國民黨立委團訪陸。圖／聯合報系資料照片
國民黨團總召傅崐萁25日將率國民黨立委團訪陸。圖／聯合報系資料照片

在前總統馬英九出訪大陸展開「馬習二會」後，國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨日證實，將以2個身分「國民黨政策會執行長」和「國民黨團總召」名義，於25日帶國民黨立委展開4日訪陸行，於28日晚間返台。不過據了解，原本多達10位以上國民黨立委要赴陸，但媒體報導曝光後，不少國民黨立委開始考慮取消，可能最後出訪人數約在10人以下。

據了解，傅崐萁在花蓮發生大地震前，即在規劃「藍委訪陸行」，原訂於4月18日出發，之後又改成25日出發展開為期4天訪陸行，且是傅崐萁本人私下邀約，還有一些藍委則是沒被邀約，看媒體才知道有此行程，而受邀對象多為非都會型選區，以離島、原住民、花東地區立委以及不分區立委為主，目前報導披露的有立委黃仁、張智倫、林倩綺等人。

不過媒體消息傳出後，據了解本來有意想參加的人決定不去，甚至考慮周六假日才飛過去，以免被扣上立委會期間不上班等標籤。一名國民黨立委說，原本傅崐萁說此次訪陸是為了談陸客來台、推銷農產品等，這對選區而言都是好事，但考量到時間在立法院會期進行期間，而且立法院周五院會有可能還有議案要表決，此時間出國確實給民眾觀感不佳。

有不具名的國民黨立委表示，本次傅崐萁帶團訪陸，時間上是3月就開始邀請，當時還未有0403花蓮大地震。傅崐萁說此次訪陸是為了觀光、復興百工百業陸客來台等，讓會期期間出訪有些正當性。但以傅崐萁的身分，大陸的接待規格、層級不會太低，至少見得到國台辦主任宋濤。他不解為何急著此時去，不等休會期間再去？

一名國民黨立委分析，現在兩岸關係緊張，而馬英九出訪後也未引起國人強烈反感，目前藍委到大陸進行交流，已不像以前一樣猶如「票房毒藥」，反而可彰顯國民黨重視兩岸關係的立場，只是在立法院開會期間出國確實不妥，如果在休會或假日期間，較無爭議。

傅崐萁 馬英九

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