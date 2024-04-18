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國民黨團提「藐視國會罪」 法務部：應考量造成寒蟬效應

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
立法院司法及法制今天審查民進黨團國會改革法案，立法院秘書長周萬來（右）、法務部政務次長陳明堂（左）列席備詢。記者林俊良／攝影
立法院司法及法制今天審查民進黨團國會改革法案，立法院秘書長周萬來（右）、法務部政務次長陳明堂（左）列席備詢。記者林俊良／攝影

立法院司法及法制委員會今天審查民進黨團國會改革法案，一開始藍綠針對是否召開會議審查各執一詞，在1個半小時後，正式進入審查階段。立法院秘書長周萬來表示，因應未來國會調查聽證權的調整，尊重立委在「委員問政監督權益的維護」、「各憲政機關的職權得衡平行使」與「保密事項所欲保護的法益」間，取得平衡後的合議決定。法務部政次陳明堂則針對國民黨提案增訂「藐視國會罪」，認為須考量是否造成寒蟬效應。

國會改革修法為本會期立法院的重中之重，立法院司法及法制委員會15日火速審查完藍、白黨團所提的「立法院職權行使法修正草案」，18日接續排審民進黨團修法版本。藍綠歷經近1個半小時激辯後，會議才正式進入法案審查。立法院秘書長周萬來口頭報告時表示，針對人事同意權行使方式應採記名或無記名， 依司法院釋字第769號解釋意旨，各有利弊，至於人事同意權案是否一律召開公聽會，外國立法案例不一，尊重委員合議決定。

法務部政務次長陳明堂則針對國民黨提案增訂「藐視國會罪」，認為應思考是否有寒蟬效應的問題。陳明堂表示，對於相關機關或人民、法人等，如果因為動輒會受到刑事責任，是否造成寒蟬效應，同時基於刑法是最後手段原則，有關於違反權利義務等架構下，所做的處罰，請委員再做思考。

立法院司法及法制委員會今天審查民進黨團國會改革法案，立法院秘書長周萬來口頭報告時表示，針對人事同意權行使方式應採記名或無記名， 依司法院釋字第769號解釋意旨，各有利弊，至於人事同意權案是否一律召開公聽會，外國立法案例不一，尊重委員合議決定。記者林俊良／攝影
立法院司法及法制委員會今天審查民進黨團國會改革法案，立法院秘書長周萬來口頭報告時表示，針對人事同意權行使方式應採記名或無記名， 依司法院釋字第769號解釋意旨，各有利弊，至於人事同意權案是否一律召開公聽會，外國立法案例不一，尊重委員合議決定。記者林俊良／攝影
立法院司法及法制委員會今天審查民進黨團國會改革法案，法務部政務次長陳明堂（右）則針對國民黨提案增訂「藐視國會罪」，認為應思考是否有寒蟬效應的問題。記者林俊良／攝影
立法院司法及法制委員會今天審查民進黨團國會改革法案，法務部政務次長陳明堂（右）則針對國民黨提案增訂「藐視國會罪」，認為應思考是否有寒蟬效應的問題。記者林俊良／攝影
立法院司法及法制今天審查民進黨團國會改革法案，立法院秘書長周萬來（中）、法務部政務次長陳明堂（左）列席備詢。記者林俊良／攝影
立法院司法及法制今天審查民進黨團國會改革法案，立法院秘書長周萬來（中）、法務部政務次長陳明堂（左）列席備詢。記者林俊良／攝影
立法院司法及法制委員會今天審查民進黨團國會改革法案，一開始藍綠針對是否召開會議審查各執一詞，在1個半小時後，正式進入審查階段。記者林俊良／攝影
立法院司法及法制委員會今天審查民進黨團國會改革法案，一開始藍綠針對是否召開會議審查各執一詞，在1個半小時後，正式進入審查階段。記者林俊良／攝影

司法院 國會改革 立法院

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