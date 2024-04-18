國民黨團提「藐視國會罪」 法務部：應考量造成寒蟬效應

立法院司法及法制委員會今天審查民進黨團國會改革法案，一開始藍綠針對是否召開會議審查各執一詞，在1個半小時後，正式進入審查階段。立法院秘書長周萬來表示，因應未來國會調查聽證權的調整，尊重立委在「委員問政監督權益的維護」、「各憲政機關的職權得衡平行使」與「保密事項所欲保護的法益」間，取得平衡後的合議決定。法務部政次陳明堂則針對國民黨提案增訂「藐視國會罪」，認為須考量是否造成寒蟬效應。

國會改革修法為本會期立法院的重中之重，立法院司法及法制委員會15日火速審查完藍、白黨團所提的「立法院職權行使法修正草案」，18日接續排審民進黨團修法版本。藍綠歷經近1個半小時激辯後，會議才正式進入法案審查。立法院秘書長周萬來口頭報告時表示，針對人事同意權行使方式應採記名或無記名， 依司法院釋字第769號解釋意旨，各有利弊，至於人事同意權案是否一律召開公聽會，外國立法案例不一，尊重委員合議決定。