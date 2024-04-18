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藍批前NCC委員當詐騙集團門神 質疑政府打詐無能

中央社／ 台北18日電

國民黨今天質疑，民進黨打詐無能，前NCC委員違反旋轉門條款擔任詐騙集團門神，台灣近年總詐騙金額新台幣2000億元，居已開發國家之冠，如果今年打詐件數跟金額沒有下降，將再次證明執政團隊失能。

國民黨今天召開記者會，智庫副執行長凌濤指出，這幾年數位發展部成立之後，越是打詐，詐騙越是猖獗。數位部宣布成立200億元打詐基金，詐騙金額卻垂直升高，去年高達3萬5000件、金額79億元。

他說，人民受到詐騙案高度侵害，行政院卻說情況還好，詐欺損失全球只排23名，還低於新加坡、瑞士，實在讓人看不下去。

凌濤表示，台灣近年總詐騙金額高達2000億元，占全台灣GDP的1個百分點，居已開發國家之冠，每天有16.8%民眾收到詐騙訊息。如果今年的打詐件數跟金額沒有具體下降，將再次證明民進黨政府是失能的執政團隊。

凌濤也提到，最荒謬的是詐騙集團的護航門神，竟然就在政府部門，前國家通訊傳播委員會（NCC）委員竟然被揭發違反旋轉門條款，去當詐騙集團門神。

國民黨台北市議員柳采葳說，民進黨立委黃捷稱國民黨立委徐巧芯是詐騙世家，但其實徐巧芯的公婆都是詐騙受害者，如果以黃捷邏輯，黃捷母親之前被質疑賣大陸茶葉、在臉書分享刷支付寶樂趣、甚至賣被食藥署認證有爭議、廣告不實的商品，被質疑是老鼠會、詐騙，難道黃捷也是「膨風捷」。

柳采葳表示，高雄市警方2月破獲重大詐騙集團，利用網路金流進行詐騙，有一名民眾損失約5000萬元，還有工程師被詐騙，這些詐騙案都發生在高雄，黃捷是否有努力了解、盡力解決；黃捷在立法院對打詐沒有提出修法，只對徐巧芯進行政治攻擊。

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