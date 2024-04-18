傅崐萁帶團訪陸遭綠批 洪孟楷：獲利的不也是執政者

國民黨團總召傅崐萁將於本月2５日帶團訪陸，遭民進黨批評，要在520前給準總統賴清德難看。國民黨團書記長洪孟楷今日表示，兩岸和平發展、訪陸紅利，獲利者不也是執政者？

針對傅崐萁帶團訪陸遭綠營批評一事，洪孟楷說，民進黨不要再扣紅帽，扣不膩嗎？憑什麼民進黨的人跟中國大陸交流，就是促進兩岸關係，而國民黨的人做大陸交流就是附和中共？什麼叫「讓賴清德難看」，搞不懂這邏輯。國民黨去，如果真能夠有兩岸的任何進展，還不是全體中華民國國民受益嗎？

洪孟楷強調，準備要就任的總統是賴清德，準備要執政的政府是賴清德政府，兩岸部分，政府沒辦法做好，民間、藍營或是在野的朋友願意來承擔這樣的角色，只要能夠多爭取的，能多往兩岸和平穩定發展的，其實獲利的不也是現在的執政者嗎？綠營如果還要分化，根本是開民主倒車。

洪孟楷表示，若賴清德派行政院副院長鄭文燦任海基會董事長，就算是向對岸遞出橄欖枝，為何綠營所做每件事情就是正向的，藍營做的每件事情就是附和？道理完全說不通。傅崐萁帶團出訪，一定秉持中華民國的主權立場 ，一定以台灣2350萬人的利益為最優先，這點無庸置疑。

洪孟楷提到，傅崐萁昨天說「關鍵時刻」，現在就是關鍵時刻，任何在關鍵時刻願意挺身而出的都給予肯定，希望這次出訪順利圓滿，期待會有帶回來良好收穫。相關的行程以及流程的安排，由傅崐萁辦公室對外統一說明。