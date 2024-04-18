傅崐萁將率藍委團訪陸 民進黨立委齊轟

國民黨立法院黨團總召傅崐萁將率多位國民黨立委訪問中國大陸。民進黨立委黃捷表示，傅崐萁大剌剌在會期中訪陸，國民黨不只像社會觀感不佳的薪水小偷，也可預見會獲得「指示」，回來後會在立院提更多修法、擁抱「兩岸一家親」的法案；台灣人要的是強化民主防衛能力，民主國家應一起抵禦威權的擴張。

傅崐萁警告民進黨，若敢在國民黨團訪陸時發起偷襲表決，會立即還以顏色。民進黨立委林俊憲表示，傅崐萁在會期中間把20幾個立委帶去中國，還有臉說不准表決？這根本是蹺班的人要別人也不准上班。

林俊憲說，國民黨立委要去中國見誰？談什麼？連國民黨中央都不知道了，民進黨哪敢多問？不過蹺班的人要別人也不准上班，這未免太幽默，在傅崐萁帶領下，國民黨團完全成了搞笑素材。