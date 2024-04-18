不重蹈歷史錯誤　政院拍板 5月19日「白色恐佈記憶日」

多名政治受難者倡議5月19日設「白色恐怖記憶日」，行政院發言人林子倫今天表示，蔡英文總統指示研議制定白色恐怖記憶日，行政院已在上周核定，每年5月19日為「白色恐怖記憶日」，希望這段斲傷人權的歷史成為台灣社會集體記憶，體認威權統治時期，國家暴力對人性尊嚴的傷害，在深切同理受難者遭遇，更提醒執政者不應重蹈歷史錯誤。

民間團體３月舉行「519白色恐怖記憶日發起人大會」，國家人權委員會主委陳菊日前表態支持。林子倫今天在行政院會後記者會轉述，陳建仁今天在行政院會中針對「白色恐怖記憶日」一案做出提示。

陳建仁在會中表示，當回顧台灣社會發展歷程，將會發現228事件不只是台灣歷史斑駁的傷痕，也是人民曾經刻骨銘心的傷痛，自1949年5月19日頒佈戒嚴、隔天開始實施，1992年解除戒嚴，這段時間台灣在威權統治下，人民長期受到獨裁政權迫害，影響民主發展最多血淚的歲月。

陳建仁表示，如果沒有一個記憶日、紀念日，幫助台灣人民記憶，並深切反省對社會反省的歷史傷痕，將是政府推動轉型工程上面，功虧一簣的大缺憾。

陳建仁表示，政府最近頻繁收到民間對紀念日、記憶日的倡議，蔡總統指示研議制定白色恐怖記憶日，行政院也在上周核定，將每年5月19日定為「白色恐怖記憶日」，希望這段白色恐怖、斲傷人權的歷史，能成為台灣社會的集體記憶，除了體認威權統治時期，國家暴力對人性尊嚴的傷害，在深切同理受難者遭遇，更提醒執政者不應重蹈歷史錯誤，未來政府將持續與民間攜手合作，共同邁向轉型正義新階段。

林子倫表示，5月19日即將到來，陳建仁在會中請文化部會同相關機關，妥為規畫辦理教育文化推廣活動，以具體作為回應民間對形塑型塑公共記憶，反省威權歷史、促進社會凝聚共識的期待，繼續為更好、更團結的台灣社會努力。

據了解，蔡總統今年3月在二二八政治受難者團體日前倡議，期盼5月19日訂為「519白色恐怖記憶日」，蔡英文總統當面承諾會請行政部門研議。

蔡英文總統今年3月在總統府內接見台灣和平基金會董事長王美琇、政治受難者蔡寬裕、陳列、呂昱等戒嚴時期的政治受難者，當面接受請求後承諾「我會請行政部門，依照紀念日及節日實施辦法仔細研議」，只紀念、不放假，據了解，行政院擬趕在陳建仁卸任前發布「紀念日及節日實施辦法」，列入「白色恐怖記憶日」。