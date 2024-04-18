蘇巧慧成交棒勁敵？ 侯友宜：離選舉還一段時間

2026新北市長選舉，民進黨由立委蘇巧慧出戰漸明朗，國民黨則有數人被點名。外界關切新北市長侯友宜能否如願「交棒」。侯友宜今天說，對綠營選局沒有評論，至於黨內人選，因距離選舉還有一段時間，現階段最重要的是對人民關心的大小事情，全力以赴做到位。

侯友宜今天上午到汐止區，主持消防局特搜大隊、第6大隊、汐止分隊暨市民活動中心共構興建工程祭典和動土儀式，活動結束後接受媒體記者訪問。

民進黨新北市黨部選舉，派系相互競爭。屬於正國會的余天，日前宣布參選，昨天又說要退選。媒體詢問侯友宜，外界分析這是蘇巧慧參選新北市長起手式，她將成為侯「交棒」勁敵的看法。侯友宜回應「我沒有評論」。

至於國民黨參選下屆新北市長人選，媒體點名新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、立委洪孟楷都是潛在人選，詢問侯友宜能「順利交棒」嗎？

侯友宜表示，這一段時間看到很多人都在談2026新北市長選舉，其實離選舉還有一段時間。最重要的要把握當下，及時關心現在新北市各項政策。