蘇巧慧成交棒勁敵？ 侯友宜：離選舉還一段時間
2026新北市長選舉，民進黨由立委蘇巧慧出戰漸明朗，國民黨則有數人被點名。外界關切新北市長侯友宜能否如願「交棒」。侯友宜今天說，對綠營選局沒有評論，至於黨內人選，因距離選舉還有一段時間，現階段最重要的是對人民關心的大小事情，全力以赴做到位。
侯友宜今天上午到汐止區，主持消防局特搜大隊、第6大隊、汐止分隊暨市民活動中心共構興建工程祭典和動土儀式，活動結束後接受媒體記者訪問。
民進黨新北市黨部選舉，派系相互競爭。屬於正國會的余天，日前宣布參選，昨天又說要退選。媒體詢問侯友宜，外界分析這是蘇巧慧參選新北市長起手式，她將成為侯「交棒」勁敵的看法。侯友宜回應「我沒有評論」。
至於國民黨參選下屆新北市長人選，媒體點名新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、立委洪孟楷都是潛在人選，詢問侯友宜能「順利交棒」嗎？
侯友宜表示，這一段時間看到很多人都在談2026新北市長選舉，其實離選舉還有一段時間。最重要的要把握當下，及時關心現在新北市各項政策。
侯友宜指今天動土的工程完工後，可建構科技自動化的救災救護管理場域，消防同仁出勤減少20秒，有助OHCA救護個案存活率提升，這才是市府該盡的責任。現階段工作是要把所有大型建設，以及人民關心的大小事情，全力以赴把它做到位。
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