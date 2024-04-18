總統感謝捐款助花蓮災區重建 與立陶宛合作壯大民主

總統蔡英文今天表示，立陶宛政府與國會多次表達對台海和平穩定的重視並且支持台灣的國際參與，台灣發生震災後，立陶宛政府宣布捐贈5萬歐元協助災區重建，她相信台灣與立陶宛之間合作可以壯大民主陣營的力量，也能夠為全球的繁榮發展做出貢獻。

總統蔡英文上午在總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮陪同下接見立陶宛外交部前政務次長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）暨智庫學者訪問團，總統歡迎「台灣的好朋友」艾德梅納斯再次率團訪問台灣，很高興能與首次來訪的多位學者見面交流，期待對台灣有更進一步的了解。

蔡總統也藉這個機會感謝艾德梅納斯多年來對台灣的支持，如2020年艾德梅納斯以國會友台小組副主席的身分，邀集200多位立陶宛各界人士共同呼籲立陶宛政府強化與台灣的合作。

總統表示，艾德梅納斯在外交部次長任內積極推動立陶宛政府捐贈台灣疫苗，也在台灣與立陶宛互設代表處的過程中，提供各項協助讓雙邊的關係更加緊密。台灣與立陶宛持續深化關係，不僅在農業、半導體以及醫藥衛生等領域展開合作，也透過中東歐基金加強雙邊的經貿合作。

總統說，近年來，台灣與立陶宛在假訊息的防制與資安維護上有更多的經驗交流，共同守護民主自由的價值，也看到立陶宛政府與國會多次表達對台海和平穩定的重視並且支持台灣的國際參與；這個月台灣發生震災，立陶宛政府宣布捐贈5萬歐元協助災區重建，也展現出對台灣的友好情誼。

總統代表台灣人民表達誠摯的感謝，她相信台灣與立陶宛之間合作可以壯大民主陣營的力量，也能夠為全球的繁榮發展做出貢獻。

艾德梅納斯致詞表示，立陶宛與台灣有許多相似的特質，雖然文化與土地不同，但在歷史與面對的困境都非常相近，因此能夠理解被否認主權的感受。

他表示，台灣過去支持波羅的海國家，立陶宛遭受占領，台灣與立陶宛站在一起，支持立陶宛的主權與獨立，這是相當美好的事情，而台灣對於主權與獨立以及對國際認同的渴望，讓大家看到台灣人民希望維持這樣的生活方式，台灣是真正的自由之島，是人權的燈塔，更是區域的典範，也告訴世界這樣的價值要持續延續下去。

他表示，民主並不是天上掉下來的，擁有民主之後，必須持續奮鬥，要面對許多內在的危機，看到民主國家也可能倒退回到威權政體，所以民主需要時時保持警惕，也需要有傑出的領導力，維護民主價值。

他說，看到蔡總統領導台灣的領導力是立陶宛可以仿效、學習的，也非常敬佩。