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世總活動遭中國打壓 徐佳青：影響台商投資越南意願

中央社／ 台北18日電
民進黨立委王定宇（前排右4）及國民黨立委馬文君（前排右3）9日在越南出席世總活動開幕典禮。中央社
民進黨立委王定宇（前排右4）及國民黨立委馬文君（前排右3）9日在越南出席世總活動開幕典禮。中央社

世界台灣商會聯合總會日前在越南河內舉行理監事聯席會議及活動，卻遭到中國向越南施壓干擾。僑委會委員長徐佳青今天證實，她與立法院副院長江啟臣因此無法赴越南出席活動，並坦言中國施壓干擾已影響台商投資越南意願。

立法院外交及國防委員會今天邀請僑委會委員長徐佳青報告「如何增進海外僑胞對國家之認同與支持具體做法」，並備質詢。

民進黨立委王定宇、國民黨立委馬文君質詢時，皆關切世界台灣商會聯合總會（簡稱世總）第30屆第2次理監事聯席會議日前在越南舉辦，卻遭中國向越南施壓，導致活動不斷遭到干擾。

王定宇詢問，僑委會委員長慣例皆會出席世總會議，這次徐佳青沒有出席，是不能去，還是不想去，還是想去但不能去，並提及原訂出席的江啟臣也因故無法出席。

徐佳青表示，是「想去不能去」，世總團隊3月和越南政府溝通時，越南政府非常歡迎，可以體會越南方面的壓力非常大。

王定宇關切，此事是否已影響台商投資越南意願。

徐佳青表示，「確實有」，有部分在亞洲其他國家、美洲，甚至大洋洲的台商，原本對投資有很高期待，但看到越南干擾活動舉辦，確實對投資越南有所疑慮，且很多台商到活動前一刻還不知道她和江啟臣都無法出席，並允諾僑委會將向世總的理監事進行調查，此事是否影響投資越南的意願。

徐佳青在馬文君質詢時指出，這次跟越南溝通都暢行無阻，越南也坦承來自中國駐越南大使館壓力，幾乎是24小時緊盯越南政府，可以清楚感受到越南政府的壓力，越南政府也派人向台灣政府致歉，也特別請她向江啟臣表達歉意，希望不要因為這個事件 影響雙方未來合作。

徐佳青指出，她也藉機提醒越南，此事不是台灣官方的問題，而是民間會有擔憂，所以期待越南政府在某些穩定度上，可以讓投資者更加放心，畢竟經濟自由度和穩定度，是全球企業非常重視的項目。

僑委會 徐佳青 越南

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