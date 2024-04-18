快訊

掌文化部先燒腦建啤、公共藝術案 小野能衝破官僚文化？

要求返還被砍退休金 軍公教民團版二次年改方案藍白怎接招

整理包／113國中教育會考衝刺倒數 各科重點、考場規定一次看

助台在立陶宛設處 吳釗燮頒睦誼獎章給立國前外交次長

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長吳釗燮頒贈立陶宛外交部前政務次長阿頓梅納斯。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮頒贈立陶宛外交部前政務次長阿頓梅納斯。圖／外交部提供

外交部長吳釗燮昨天頒贈「睦誼外交獎章」予立陶宛外交部前政務次長阿頓梅納斯（Mantas Adomėnas），表彰其對深化台立雙邊關係，以及促成我國在立陶宛設立以台灣為名代表處等重大貢獻。

吳釗燮在贈勳儀式中致詞肯定阿頓梅納斯是台灣的真正友人，在擔任立陶宛外交部政務次長任內，協調立國政府各機關捐贈台灣超過25萬劑的新冠肺炎（COVID-19）疫苗，使立國成為第一個捐贈我國疫苗的歐盟成員國。阿頓梅納斯也是我國在立陶宛以台灣為名設立代表處的重要推手，也堅定支持台灣參與國際組織，是捍衛民主自由的勇士。

阿頓梅納斯表示，立陶宛追求自由民主的歷程可追溯至19世紀，立國與台灣具有很多相似處，是理念相近夥伴，今天在多位友人見證下獲頒「睦誼外交獎章」，深受感動且備感溫馨。

外交部指出，此次訪團團員包括立陶宛維爾紐斯大學國際關係暨政治學院院長雪席爾（Margarita Šešelgytė）、副教授暨外長顧問約納維修斯（Laurynas Jonavičius）、獨立專欄作家勞里納維修斯（Marius Laurinavičius）及立陶宛東歐研究中心主任科賈拉（Linas Kojala），盼強化台立智庫學者的互動交流。

吳釗燮款宴訪團席間，雙方另就經貿互惠、俄烏戰爭及歐洲局勢、威權國家擴張及波海觀光發展等議題交換意見。

延伸閱讀

賴清德偕蕭美琴、林佳龍聽取外交部報告 感謝吳釗燮6年貢獻

蔡總統代賴清德證實：外長林佳龍、吳釗燮掌國安會

影／520後回任國安會祕書長？吳釗燮：努力工作到最後一天

伊朗攻擊以色列 吳釗燮：在以、在伊台人目前皆平安

相關新聞

余天棄選新北黨部主委 蘇巧慧曝李亞萍聯繫她講這些事

民進黨新北市黨部主委選舉，原本上演正國會立委余天對決蘇系立委蘇巧慧，但余昨天深夜拋震撼彈宣布退出。蘇巧慧今天受訪透露，余...

鄭文燦接海基會董事長？藍委憂澳門錄影帶成陸方把柄

傳行政院副院長鄭文燦520後出任海基會董事長。國民黨立委許宇甄今天表示，要用鄭文燦當海基會董事長前，應先釐清其先前被指在...

傅崐萁帶團訪陸遭綠批 洪孟楷：獲利的不也是執政者

國民黨團總召傅崐萁將於本月2５日帶團訪陸，遭民進黨批評，要在520前給準總統賴清德難看。國民黨團書記長洪孟楷今日表示，兩...

傅崐萁將率藍委團訪陸 民進黨立委齊轟

國民黨立法院黨團總召傅崐萁將率多位國民黨立委訪問中國大陸。民進黨立委黃捷表示，傅崐萁大剌剌在會期中訪陸，國民黨不只像社會...

不重蹈歷史錯誤 政院拍板 5月19日「白色恐佈記憶日」

多名政治受難者倡議5月19日設「白色恐怖記憶日」，行政院發言人林子倫今天表示，蔡英文總統指示研議制定白色恐怖記憶日，行政...

蘇巧慧成交棒勁敵？ 侯友宜：離選舉還一段時間

2026新北市長選舉，民進黨由立委蘇巧慧出戰漸明朗，國民黨則有數人被點名。外界關切新北市長侯友宜能否如願「交棒」。侯友宜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。