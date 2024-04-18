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桃園連兩晚停電 王美花：地震配電設備損壞無關供電

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
經濟部長王美花今天列席立院經濟委員會備詢。針對桃園停電，王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調並沒有限電，是因為先前強震導致機組故障。記者林俊良／攝影
經濟部長王美花今天列席立院經濟委員會備詢。針對桃園停電，王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調並沒有限電，是因為先前強震導致機組故障。記者林俊良／攝影

桃園連2天發生4次停電，桃園市長張善政昨天怒轟能源政策荒腔走板「上梁不正下梁歪」。經濟部長王美花今天到立院備詢時被問及此事，強調停電不是因為缺電，而是配電裝備壞掉，跟供電完全無關，大家應該要就事論事。

立法院經濟委員會今天審查113年度中央政府總預算案經濟作業基金、水資源作業基金、經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金，王美花應邀列席備詢。王美花在會前被媒體追問，桃園停電是因缺電？王美花急忙澄清否認，指是因為配電設備壞掉，跟供電系統沒有關係。王美花強調15日全台供電一度降至限電邊緣，並沒有限電，是因為先前強震導致機組故障。

今天上午北台灣降下大雨，王美花因塞車到8時58分才抵達立法院，但大批媒體仍圍在經濟委員會門前堵訪王美花，追問電力供應問題，王美花急忙突破媒體堵訪去開會。

今天上午北台灣降下大雨，經濟部長王美花因塞車到8時58分才抵達立法院，但大批媒體仍圍在經濟委員會門前堵訪王美花，追問電力供應問題，王美花急忙突破媒體堵訪去開會。記者林俊良／攝影
今天上午北台灣降下大雨，經濟部長王美花因塞車到8時58分才抵達立法院，但大批媒體仍圍在經濟委員會門前堵訪王美花，追問電力供應問題，王美花急忙突破媒體堵訪去開會。記者林俊良／攝影
經濟部長王美花今天列席立院經濟委員會備詢。針對桃園停電，王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調並沒有限電，是因為先前強震導致機組故障。記者林俊良／攝影
經濟部長王美花今天列席立院經濟委員會備詢。針對桃園停電，王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調並沒有限電，是因為先前強震導致機組故障。記者林俊良／攝影

供電 停電 王美花

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