藍大咖疑傳家暴 蔣萬安：家暴都是保密案僅說明處理程序

「鏡週刊」昨天報導，一名藍營政治要角常在自家豪宅對太太、兒子精神、言語家暴，儘管有透過保全通報家暴中心，不過社福機關未對此案開案調查，僅列追蹤。北市長蔣萬安今天再度被問及是否未開案？蔣說，昨天他第一時間是說明，任何家暴法案件都是保密案件，依法不能夠評論個案，也不能對外任何揭露個資辨識訊息，這是法律規定，不能違法。

蔣萬安說，昨天他並沒有針對個案，而是說明家暴案件的整個處理機制及相關程序，這個部分，他今天也必須再做相關澄清更正。

媒體追問蔣，是否說法被刻意扭曲？蔣萬安說，若大家聽到昨天他的談話，都很清楚，都是在談台北市面對任何家暴案件的處理方式及相關流程，第一時間進行專業評估，認為是否為高危險或非高危險案件，及後續處理的方式及程序，依法是不能針對案件評論，或可辨識的資訊，這一點非常清楚。

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