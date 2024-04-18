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輕微違規不開放檢舉 王國材：權宜措施

中央社／ 台北18日電
交通部長王國材（中）。中央社
交通部長王國材（中）。中央社

行政院提修法，10類最高罰鍰新台幣1200元以下輕微違規不開放民眾檢舉。交通部長王國材今天表示，這次修法是交通環境整頓前的權宜措施，民眾仍可打110報案，由警察到場處理，他也認同占用身障者車位應開放民眾檢舉，相關修法由立委討論，達成共識。

行政院會日前通過「道路交通管理處罰條例修正草案」，明列併排臨停等10項最高罰鍰新台幣1200元以下的輕微違規，不開放民眾檢舉，引發社會各界討論。

立法院交通委員會今天審查「道路交通管理處罰條例修正草案」，邀請交通部長王國材列席備詢。王國材在會前受訪指出，這次修法是交通環境整頓前的權宜措施，10項輕微違規不開放民眾檢舉，但民眾可以打110報案，由警察到現場直接處理。

王國材表示，道交條例去年修法加嚴，這次修法一些輕微違規不開放民眾檢舉；日前立法院交通委員會召開修法公聽會，會中初步達成共識，他認同占用身障者停車位仍應開放民眾檢舉，另外就是騎乘機車不戴安全帽也應開放檢舉，這部分就留給立委討論。

今天上午大雷雨影響交通，以及台北車站周邊有積水現象，王國材表示，上午急降雨的確影響交通路網，呼籲民眾開車小心，各道路都有一定的排水設施，但因下雨開車速度減慢，會影響到交通。急降雨有時會發生短時間排水系統排水不及的現象，這由各權責單位去檢查，到底是因為短暫急降雨造成，還是有排水管線阻塞。

交通部長 修法 王國材

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