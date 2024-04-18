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僑委會：僑界挺台聲量擴大 台灣以政績獲僑民認同

中央社／ 台北18日電

海外僑界挺台聲量加大，僑務委員會今天在對立法院的書面報告中表示，台灣無論是應對海外僑社遭受統戰威脅，或要在全球發聲，除政府需積極應處，也有賴全球僑民協助；台灣在經濟發展、社會安全、公民自由的成績亮眼，正是爭取海外僑民認同的最佳方式。

僑委會上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「如何增進海外僑胞對國家之認同與支持具體做法」，並備質詢。

僑委會書面報告指出，美國皮尤研究中心研究顯示，台裔美國人對台灣好感度高達95%，對比中國裔移民對自己母國好感度最低僅有41%，台灣在經濟發展、社會安全、公民自由成績亮眼，正是爭取海外僑民認同的最佳方式。

僑委會指出，中國帶來軍事及經貿挑戰，在僑務工作的主要場域上，更是透過設立「警僑事務服務站」據點等各種統戰手段，試圖影響海外僑社友台立場，企圖擴展其影響力。台灣不論是在應對海外僑社遭受統戰威脅，或是要在全球發聲，除政府更需積極有效應處外，也有賴全球僑民協助。

僑委會表示，以去年為例，協輔海外僑界發起147場次推動台灣參與世界衛生大會活動，780個僑團及3萬1337人次參與，透過舉辦大型活動、串聯不同城市以擴大聲援力道，以及錄製影片分享以創造網路聲量等活動，展現僑社團結。

近年不論是日本及土耳其強震，或是烏克蘭遭受俄羅斯入侵，僑委會指出，都可看見海外各地僑界齊力賑濟，讓世界看見台灣良善力量。

此外，有關台灣推動僑生政策，僑委會表示，提供海外華裔子弟來台接受教育的機會，也讓僑生深入認識不同領域的台灣，進而認同台灣，留台校友遍布世界各地，僑生畢業後不論回到僑居地或是留在台灣發展都可運用所學。

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