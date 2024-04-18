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賴瑞隆北高雄掛形象看板 地方人士喊「要選市長了！」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄第八選區（旗津、前鎮、小港）立委賴瑞隆近日在楠梓、岡山等地張掛形象看板，引發地方人士熱議，挑明說賴的動機非常明顯，就是要選市長的起手式。記者徐白櫻／攝影
高雄第八選區（旗津、前鎮、小港）立委賴瑞隆近日在楠梓、岡山等地張掛形象看板，引發地方人士熱議，挑明說賴的動機非常明顯，就是要選市長的起手式。記者徐白櫻／攝影

高雄市長陳其邁2026年任期屆滿，民進黨內立委林岱樺及許智傑有意參選，選區位在南高雄的立委賴瑞隆，近日開始在北高雄岡山及楠梓左營一帶張掛形象看板，主打「新世代、新高雄」。地方人士說，一看就知道賴想代表「新」潮流出征，參戰市長初選的意味濃厚。對此，賴瑞隆沒有明確回應是否參選市長，僅低調說「未來我們會繼續努力，聽取各界的聲音」。

立委林岱樺屬正國會系統，許智傑及賴瑞隆都屬新潮流，不過賴是前市長陳菊的子弟兵，關係密切。林岱樺2月底在高雄市商業會活動表態，許智傑上月在高雄中學聚會鬆口，不否認朝此方向努力。

地方人士說，近日在岡山和平公園附近看見賴瑞隆掛看板，岡山是立委邱志偉的選區，從來沒看過賴的看板，這塊看板過去掛過觀光局長高閔琳擔任議員時的選舉看板，竹圍里是岡山最大里，後火車站居住岡山四分之一人口，能見度非常高。

此外，也有民眾在左營、楠梓交界處發現賴瑞隆掛類似看板。看板標註，賴是公督盟評鑑的優秀立委、黃色小鴨策展人、五月天代言推手。地方人士說，此處看板原本掛立委李柏毅的選舉看板，前幾天改放賴瑞隆的形象看板。

賴瑞隆表示，高雄進步發展是每個人的責任，他過去從局長到立委，從小鴨到五月天，一直全力以赴，期盼讓高雄更好。未來會繼續努力，聽取各界的聲音，做出對高雄、對台灣最好的決定。

岡山 許智傑 賴瑞隆

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